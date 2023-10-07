房市回溫了？專家揭真相：數據虛胖、買氣創7年新低

今年台灣房市在升息、平均地權條例修法、央行限貸令等多重利空下，六都前九月的建物買賣移轉棟數僅年減一成，而且，最近三個月六都建物移轉量全部出現年增，許多業者大喊買氣回來了，但真實狀況真是如此嗎?

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，目前數據顯示的「交易回溫」，很大原因是先前推案量大，近期新屋完工交屋所導致，並非代表買氣真的大幅回升，民眾需多留意，不要以為房市又大好起來，急著購屋。

陳傑鳴表示，內政部所公布的建物買賣移轉數據，一直有「時間落差」與「數據出現虛胖」、「缺乏預售交易資訊」等三大缺失，不能真實反映市場現況。

在「時間落差」方面，因為房市交易從買賣到過戶需要時間，加上行政作業等需求，往往政府所公布的資訊都會有所遞延，例如房市8月的買賣移轉數字，呈現的其實是7月到8月初的交易市況。

「數據出現虛胖」，主要是建物買賣移轉量中包含不少建商交屋的數據，而這些交屋數據代表的是2~3年前的交易，與目前市況根本無關。

「缺乏預售交易資訊」則更是一大缺失，買賣移轉棟數只計算成屋，包括新成屋及中古屋，預售屋並不包含在內。

陳傑鳴表示，民眾想了解真實市場熱度，應將買賣移轉量扣除所有權第一次登記棟數。以今年前8月來說，全台建物買賣移轉棟數約19萬棟，第一次登記8.8萬棟，扣除之後，實際成屋交易僅約10.2萬棟。

此一數據不僅比去年同期的13.7萬棟衰退26%，還是2017年以來、近7年的新低量。成屋市場買氣其實比很多人想像的來的差，並非如買賣移轉棟數呈現出的「買氣量縮僅一成」。

資料來源／元宏不動產加值服務平台

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