廣播人潘美緣用百年旅社開書店 期許地方創生點亮南迴四鄉

一間書店也能承載夢想與責任，台東最南端的「家家酒書房」於9月26日正式開幕，它是間書店、咖啡館、旅客住宿驛站，同時也是支持偏鄉課後安親班的民間小型圖書館，更是大武女兒中年返鄉投入「地方創生」的夢想實踐基地。

上萬本藏書只借不售，鼓勵閱讀但沒有規定還書日，亦接受郵寄還書。目前也正與在地的大武社區發展協會、太湖原生植物園等各個團體規劃「公益小旅行」，希望藉由多停留二天的深度旅遊來活絡偏鄉經濟。

金鐘獎得主廣播人潘美緣（天瑜），因不忍家中長輩曾經營的百年旅社「大武旅社」崩壞，十年前與另一半林鴻毅開啟台北/台東兩地居留的模式，先回鄉從事五年的社福志業，接下「南迴協會」理事長，為孩子們籌建課輔為主的「方舟教室」，亦整修自家老屋大武旅社提供社福團隊安心的落腳處。

她希望讓有心回鄉的年輕人有一個據點，於是耗時二年籌畫「家家酒書房」，除了扮演咖啡店的社交功能、一間讓當地學童與愛書者自在閱讀的書房之外，同時這裡也是一個集結返鄉青年才華的平台。

「家家酒書房」的主要讀者是方舟計畫裡的那群小讀者，店裡置放了一台雙淇淋機，除了對外販售，也有「勵志」任務。有時候就規定幾本書，假如小朋友看完寫了心得報告，就請吃霜淇淋。

這裡的每一本書，都是秤斤論兩，用「家家券」跟書籍的贊助者交換來的。每10公斤的書籍，可以換一張家家券。可以拿來店禮兌換咖啡飲品或蛋糕等在地點心。

書籍的贊助者多半來自外縣市，潘美緣在乎的，不只是學童有書看，更希望大家可以走進大武。店裡販售在地咖啡跟當地工作者做的甜點、地方特產等等，透過「家家券」可以把千里迢迢來書房品嚐咖啡與小點心的各方朋友，帶到大武老街裡頭逛逛，體驗大武老街的魅力。 潘美緣中年返鄉開書店，期許地方創生能讓青年落地生根。圖/家家酒書房提供

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