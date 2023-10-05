愛用資深人才 元大銀獲北市中高齡高齡者友善企業認證

元大金控（2885）旗下元大銀行（5852）以成為國際永續標竿企業為目標，提供完善的人才培育、晉升計畫及具有競爭力的薪酬福利制度，自2021年起進用超過百位逾45歲的中高齡員工，鼓勵世代合作與經驗傳承，建構友善、平等的就業環境，受臺北市政府肯定，獲頒首屆「中高齡者暨高齡者友善企業認證」。

根據內政部主計處統計，截至2022年，台北市65歲以上人口比率佔全市總人口數超過20.91%，已達聯合國定義的「超高齡社會」標準，成為六都中最高齡城市，提早面臨勞動力人口短缺及老化問題。作為高度依賴人力資本的金融服務業，中高齡員工在職涯中累積的經驗和人脈，以及對於專業知識和法令規範的嚴謹態度，皆是不可或缺的智慧寶藏。

「員工是企業最珍貴的資產」，為鞏固資深員工留任率，元大銀行積極推動「中高齡及高齡者工作適能管理計畫」，包括靈活且彈性的職務配置、聘用專職醫護人員定期為員工提供工作適能評估及適性建議、辦理職場健康促進活動等有助於平衡工作與生活的措施，並持續優化職場軟硬體設備，打造合宜舒適的工作環境，以維護寶貴的人力資源。截至去(2022)年底，全員工人數中有高達45%的中高齡員工比率。

元大銀行在面對人口高齡化的挑戰下，深信照顧一位同仁即是照顧一個家庭，唯有重視員工關懷，打造穩健且完善的企業人力管理模式，才能在金融業激烈競爭的求才環境中取得發展優勢。元大銀行將持續優化內部人才培育，發揮金融影響力與社會共榮，積極為後代推動更好的未來。

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