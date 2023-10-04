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東元董座改選將由華新焦家指派？董事長焦佑倫回應了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新董事長焦佑倫。記者胡經周／攝影
華新董事長焦佑倫。記者胡經周／攝影

東元電機（1504）董座改選議題浮上檯面，外界傳出東元三大股東已有初步共識，明年東元董座，將由華新（1605）焦家掌舵，董座人選可能由焦家來推出。對此，華新麗華董事長焦佑倫首度回應，「我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好，而華新現階段也將專注本業經營。」

東元前三大股東分別是寶佳集團持股26.15%、華新麗華集團持股10.81%，菱光科技（8249）代表人為黃育仁、持股2.87%。

據鏡週刊報導，知情人士透露，寶佳機構創辦人林陳海、華新麗華董事長焦佑倫與東元集團會長黃茂雄在一場定期餐敘上，對東元明年董事改選有初步的規劃，在黃茂雄因年事已高，考量東元長遠發展，3人同意下任董座將由焦家指派人馬出任。

知情人士透露，儘管3人同意下任董座由焦家指派人馬出任，但林陳海對焦佑倫也提出條件，就是華新麗華集團得提高對東元持股比例，同時希望黃茂雄續任會長一職。

針對此事，華新保持低調，首度對外界回應，「我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好，而華新現階段也將專注本業經營。」

東元電機 華新麗華 黃茂雄

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