聽新聞
test
0:00 / 0:00
東元董座改選將由華新焦家指派？董事長焦佑倫回應了
東元電機（1504）董座改選議題浮上檯面，外界傳出東元三大股東已有初步共識，明年東元董座，將由華新（1605）焦家掌舵，董座人選可能由焦家來推出。對此，華新麗華董事長焦佑倫首度回應，「我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好，而華新現階段也將專注本業經營。」
東元前三大股東分別是寶佳集團持股26.15%、華新麗華集團持股10.81%，菱光科技（8249）代表人為黃育仁、持股2.87%。
據鏡週刊報導，知情人士透露，寶佳機構創辦人林陳海、華新麗華董事長焦佑倫與東元集團會長黃茂雄在一場定期餐敘上，對東元明年董事改選有初步的規劃，在黃茂雄因年事已高，考量東元長遠發展，3人同意下任董座將由焦家指派人馬出任。
知情人士透露，儘管3人同意下任董座由焦家指派人馬出任，但林陳海對焦佑倫也提出條件，就是華新麗華集團得提高對東元持股比例，同時希望黃茂雄續任會長一職。
針對此事，華新保持低調，首度對外界回應，「我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好，而華新現階段也將專注本業經營。」
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市利空出盡？顏炳立：打房藥效發酵中、房價正要跌
▪ 楊金龍：房價漲幅下降 是央行五波房市管制政策的目標
▪ 行政院明將通過兩住宅政策 鎖定公益出租、危老重建
▪ 自然人6.5億買47年商用華廈划算嗎？專家曝2大好處
▪ 這豪宅好威！舊制壓哨前搶上車 四天就賣了21億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言