沅林與英國大師林馬克打造單元二藝想花園 獲市場青睞

拿下全國首座RC住宅建築耐震標章的沅林營建機構，在台中市單元二重劃區最新推出的「沅林．清麒」豪宅案，再度與英國奢華美學大師林馬克(Mark Lintott)合作，標榜打造單元二藝想花園，在市場成為指標，獲得不少醫師及科技園區菁英族群青睞。

台中新市政中心所在的七期重劃區，天際線越發璀璨，卻也越趨飽和，越來越多一線豪宅品牌建商與高端客層，近年來紛紛將目光轉向接壤七期的單元二重劃區。

業界指出，單元二不但坐擁高綠覆、低密度、低建蔽率三大先天優勢，同時北接市政路蓬勃商業金脈，南臨公益路米其林食尚圈，區域發展前景可期。

以七期文心森林公園首席「沅林．名人硯」，榮獲全國首座RC住宅建築耐震標章的沅林營建機構，就相中單元二最北側的龍富路五段，規劃推出「沅林．清麒」20層超高地標豪宅。

「沅林．清麒」基地面積達1,113坪，三面臨路，全區零店面，規劃地上20層、地下2層大樓建築，共76戶住家。標榜社區環繞萬坪黎新公園、黎明溝生態水岸園區，以及齊質豪宅街景，宜居性相較七期更顯稀有。

回應高端客層的換屋需求，「沅林．清麒」戶戶皆享三面採光，規劃46至56坪3房及3+1房產品，每戶總價3,800萬至5,000萬元，總銷約38億元。

林馬克來台30多年，曾設計台北著名百貨、飯店空間如：新光三越、華納威秀影城、小西華飯店等，台灣搖滾天王伍佰的私人宅邸也由他一手操刀。

林馬克為豪邸注入靈魂的秘訣，在於注重人與空間互動的無形默契，因此深受沅林董事長林炫佑讚賞，而開啟合作緣分。

從「沅林．名人硯」至「沅林企業總部」，林馬克闊別台中多年，這次再度攜手沅林打造全新藝境，他說，「沅林．清麒」以盛開的花為主軸之一，也隱含傳說中麒麟的背上有五彩毛紋，生動而燦爛的美感。

林炫佑指出，此案從20米前庭的巨型花卉裝置藝術、廚藝教室的彩玻工藝屏風，到可推桿也可栽種蔬果的空中休閒俱樂部等，處處充滿反璞歸真的童心。

另外，建築與燈光更力邀國內金獎建築師許獻叡與台中花博燈光設計師羅伊真一同參與，期望東西團隊激起精采絕倫的火花。

而沅林把原本可做四房的空間，打造成舒寬的大三房、開放式大廚房，並設計宜居大陽台可悠閒泡茶、植綠、賞景，讓許多工作繁忙的醫師或企業菁英，回家即可卸下一天的煩憂，重拾生活源源不絕的感動，在市場成為指標。 沅林把原本可做四房的空間，打造成舒寬大三房，讓回家即可卸下一天煩憂。記者宋健生/攝影 「沅林．清麒」打造單元二藝想花園，獲得不少醫師及科技園區菁英族群青睞。記者宋健生/攝影

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