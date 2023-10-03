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囤房稅2.0打房不成 時力推房屋空置稅

台灣醒報／ 台北報導
時代力量3日呼籲中央制定《房屋空置稅》，讓持有大戶釋出或出租，健全房價與租屋市場。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量3日呼籲中央制定《房屋空置稅》，讓持有大戶釋出或出租，健全房價與租屋市場。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

囤房稅2.0』讓地方政府決定稅率，難讓空屋釋出，應該由中央另課徵『房屋空置稅』！」時代力量立委邱顯智3日表示，中央雖有推出「囤房稅2.0」，但仍無法有效打房，應該對多空屋者課徵重稅，並搭配「偏鄉免計」與「出租免徵」，讓更多空屋釋出到租賃市場，才能有效壓低房價，促進租屋市場透明化。

地方政府難打房

邱顯智表示，行政院近日推出《房屋稅》部分條文修正草案（俗稱囤房稅2.0），但仍授權地方政府制定累進稅率，且最高僅到4.8%，但地方政府與建商的關係盤根錯節，怎可能透過地方政府打房？因此他們決議推出由全國歸戶、中央徵收的《房屋空置稅條例》，由中央針對持有多空房的大戶進行開徵。

時力立委陳椒華指出，時力版本訂有「偏鄉免計」原則，授權中央政府考量各地區人口、房價負擔能力、住宅空置率、市場供需及租金等因素後，可以指定房價、租屋需求較高地區課徵房屋空置稅，並排除偏鄉無市場使用需求的住家用房屋，以精準打擊到真正閒置房屋的囤房大戶，落實居住正義。

稅收蓋社會住宅

邱顯智委員指出，時力主張「多屋重稅」以持有人全國空置房屋的總數量，以及該空置房屋的空置年數，來計算房屋空置稅的稅額。若某人總共有2間房屋沒有利用出租，而其持有的A房原本要繳納3000元的房屋稅，假設A房是第1年未利用，將被課徵18000元的房屋空置稅，相當於多負擔 6 倍的房屋稅。

時力立委王婉諭強調，課稅不是為了增加地方稅收的財源，而是促使多屋者釋出空屋進入市場。因此若有出租使用，或是參加包租代管的租賃住宅等，經過申報認定後，就可以免除房屋空置稅，也不會被計算為全國總持有的房屋數量，而這稅收將全額撥入中央住宅基金，以加速興建社會住宅

空屋稅增加政策效率

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，時力所提方案，有望促使多數空置房屋進入市場，讓租金補貼等政府政策更有效的發揮，並且同時因為多量的房屋進入市場，更可進而讓包含買賣或是租屋市場的良性競爭，與更多資訊的透明化，提升國人的居住品質。

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