雄獅線上旅展開跑 星級住宿銅板價、日韓免萬元

把握今年最後一檔旅遊產品促銷優惠。雄獅旅遊（2731）線上旅展10月1日至11月6日登場，推出多種國內外促銷行程，包含日韓萬元有找、熱門交通票券買一送一，出發日期涵蓋賞楓、跨年、寒假春節等熱門檔期，官網還有「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠，商品最低下殺五折起。同時，為慶祝出境解封屆滿一週年，凡雄獅旅遊會員於線上旅展期間，購買2024年1月31日前出發之指定國外團體行程，即可抽最新iPhone 15 128G乙台，價值29,900元。

雄獅旅遊表示，出境解封將於10月13日屆滿一週年，根據交通部觀光署最新統計資料，隨著國際航班運能穩定增加，出境旅客自6月起突破百萬人次大關，8月出境旅客人次甚至已恢復至2019年同期近八成水準；雄獅進一步觀察也發現，高端旅遊的需求較2019年增加二至三成，且選擇出長天數旅遊產品的旅客增加，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，具「產品特殊性」與「市場稀缺性」特質的旅遊商品更是受到青睞。

為此雄獅旅遊線上旅展今年以「勇往直前、無限探索」為主題，邀請大家踏出步伐，一起發現更多世界的美好，推出「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠。週週搶購於線上旅展期間、每週四上午10時登場，10月5日首波主打「日本5日eSIM上網」買一送一，以及2022年底開幕的「花蓮丘丘森旅」每晚只要1元，後續還有「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9,999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9,999元、「長榮澳洲黃金海岸7日自由行」每人29,999元等超殺優惠。

沒搶到限量優惠也沒關係，雄獅旅遊官網於線上旅展期間免費將發送逾10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1,000元，國際訂房搭配信用卡可享最高15%優惠；凡單筆訂單兩人以上，總金額超過2萬元，加碼再送再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。

日韓賞雪泡溫泉 入住杜拜超奢華人造島度假村

針對國人最愛的東北亞，雄獅推薦「首爾樂天童話小旅行4日」每人11,999元起，還能大啖韓式炸雞、人蔘雞湯、韓式烤肉等美食；「北陸樹冰纜車戲雪、草莓螃蟹溫泉5日」每人36,900元起，搭乘星宇航空飛往名古屋，搭乘御在所纜車欣賞雪國美景。想去熱帶島嶼度假則有「宿霧歐斯陸鯨鯊共游4日」19,500元起，第二人只要9,999元市場最低價；「經典泰北漫森活無購物5日」每人29,000元起，保證入住一晚五星飯店，以及前往泰國第一高峰所在的茵他儂國家公園。

跨年及春節假期想來點特殊行程，長程線主推「澳洲雪梨跨年煙火9日」，為目前市場唯一全數成團，特別安排雪梨港灣景觀餐廳盡情欣賞跨年煙火秀，獨家入住萬豪集團最新開幕的墨爾本AC酒店及雪梨Moxy酒店；「杜拜皇家亞特7日」體驗沙漠吉普車衝沙、水上計程車遊覽杜拜港灣，並入住杜拜最新、全球前50大的奢華飯店「皇家亞特蘭提斯酒店」；「冰島極光藍冰洞極光船9日」前往冬季限定的藍冰洞健行，再搭乘極光船從海上探索神秘綠光跳躍於廣闊的海陸之間。

鐵道迷必搶！網羅日本特色列車 卡位2024合掌村點燈

雄獅旅遊旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」，旅展期間搶先開賣「夢幻白川鄉點燈5日」，安排入住合掌村內民宿一晚，讓旅客輕鬆觀賞夢幻點燈；「2024巴西嘉年華、亞馬遜雨林河輪15日」獨家在VIP包廂感受巴西嘉年華熱鬧氛圍，加碼體驗亞馬遜雨林五星河輪四天三夜之旅。

針對喜愛鐵道旅遊的旅客，雄獅網羅日本特色列車，包含東北的TOHOKU EMOTION專屬包列；四國的伊予灘物語、千年物語、時代黎明物語；北陸的雪月花列車、里山里海號、花嫁暖簾、一萬三千尺物語、雷鳥特急，最快11月下旬出發。熱門的日本冬季滑雪行程也正式開賣，特別安排中文滑雪指導員隨團，不論大人小孩都可盡情玩樂。

搶先入住台北漢來 鳴日號跨年行程獨家開賣

國旅部分，「花蓮兩鐵瓦拉米步道、瑞穗溫泉2日」6,500元起；「藍皮環島經典慢遊海線雙老爺3日」一口價9,999元起；每年都吸引旅客搶購的鳴日號跨年行程，「鳴日號花東跨年3日」48,990元起，「鳴日廚房花東海山跨年2日」49,990元起，今年與野餐戶外美學領導品牌「璐露野」合作，用美食與音樂打造月光海晚宴。

另有「微醺巴士宜蘭1日」2,800元起，到藏酒酒莊品嚐無菜單創意料理，再去中福酒廠DIY製作屬於自己的美酒；「屏東Mathariri心潮之旅2日」9,200元起，獨家安排有南臺灣最難訂位的餐廳稱號的Mathariri山菜野寮；甫於10月全新試營運的「台北漢來大飯店」，雄獅搶先開賣每晚7,219元起。

雄獅旅遊線上旅展可參考網頁。

雄獅線上旅展開跑，「產品特殊性」與「市場稀缺性」商品備受青睞。雄獅旅遊提供 「杜拜皇家亞特7日」入住杜拜最新奢華皇家亞特蘭提斯酒店。（圖Atlantis_The_Royal_Dubai） 東北美食餐廳列車TOHOKU_EMOTION，雄獅推專屬包列行程。R東日本提供

商品推薦