選戰加溫建商縮手 全台第3季推案量年減近千億

根據591新建案統計，六都、新竹縣市第3季總銷金額為4588.7億元，季減8%、年減11%，不僅較去年同期量減近千億，更寫下近一年各季總銷新低；新進場個數達390件，新增逾2.5萬戶，雙雙較上季及去年同期減少1至2成。

房價部分，全台新案開價與成交價站穩5字頭，各縣市則是漲跌互見，如過往深受台積電加持，房價一路突飛猛進的新竹、高雄及台南等地，較去年同期皆應聲下挫，年減幅約4%到12%；反觀基期較高的雙北、台中等地則是年漲10%。

591新建案指出，延續928檔期量縮格局，第3季推案力道持續弱化，尤其在總統大選白熱化及囤房稅2.0等議題攪局下，政策環境忽高忽低難以預料，造成建商不願當出頭鳥，寧可暫緩推案或低調行事，部分地區開始步入盤整階段。

不過，在新青安房貸、央行利率連2漲等利多進場下，市場空頭氛圍已被沖淡不少，剛性自用買盤逐漸回籠，低總價、小坪數的產品銷況仍能傳出捷報，估計到選前房市都將確立「多空拉鋸、量縮價穩、個案表現」三大主軸。

台北市因房價持續走高，加上市場局勢混沌影響購屋客心態，進場個案數、總銷及戶數較去年同期持續縮水2成上下，也導致第3季來人與成交狀況遲遲未能回春。

目前北市買方主力是以剛性需求的換屋客為主，總價過高的中大坪數產品較不受青睞，但即便是市場主流的小坪數產品，一旦總價超過2500萬元以上的門檻，消費者接受度仍相當有限，隨著選舉氛圍濃厚及日前大直工安意外等不確定性，預計選前北市推案將保守發展。

新北市受上季及去年同期水位較高影響，今年推案力道略減，不過受惠北市高房價外溢效應，加上新青安房貸及928檔期案場主打促銷等活動，催出首購、首換等自住客出籠，尤其是位處北市第一環的行政區如三重、板橋等，除了有新進場個案拉抬聲勢，也能仰賴知名度較高的指標案撐住買氣，撐住一定銷況。

桃園因供給仍處高水位，加上下半年建商保守推案，改採全力衝刺銷售，本季不只未見任何百億指標案進場，連中小型個案亦按兵不動，導致總銷、戶數雙雙年減5成為各縣市最高。

新竹市則因去年同期推案大爆發，房價隨之噴漲，但本季房價領頭羊的東區、竹北市，卻在缺乏指標案支撐下漲勢熄火，導致Q3新案每坪成交價、開價較去年同期回檔約5至6萬，年跌幅超過1成。

台中市本季挾著928檔期氣勢，縱使推案量有所下滑，在西屯、北屯等蛋黃區仍有超過百億的推案量進場。不過現階段區域市況仍相當拉鋸，一級戰區如北屯區14期重劃區，就因房價過熱人流有限；但房價平均約3字頭的烏日區，卻能憑藉三鐵共構、高鐵娛樂購物城等一手好牌，吸引台中首購族、外地置產客出手，尤其是位在周邊高鐵站或鄰近特區的自住型產品更是搶手。

至於南二都，台南因供給仍處高檔且缺乏利多議題維繫熱度，加上選舉逼近，買氣已有放緩跡象，建商對未來評估也多半保守，本季進場的新案量體十分有限，故持續呈現量縮走勢。

高雄本季看點仍是北高雄橋頭、楠梓等區，在建設題材帶動下，當地指標案去化仍能維持恆溫，月成交甚至可達10戶以上；不過房價部分，建商為刺激買氣多半保守，像楠梓高大特區部分案場價格就已陸續修正至合理範圍，房價追高動能熄火。 2023年Q3六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源／591新建案 資料來源／591新建案

商品推薦