擴大共享版圖…裕隆與LINE聯手 推LINE GO

看準智慧移動趨勢，裕隆集團與LINE正式攜手打造「出行生態系整合策略」，聯手推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，將裕隆集團價值鏈資源，串連LINE生態圈，結合雙方線下與線上的優勢，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗，而裕隆共享事業與短租的發展版圖也隨之擴大，明年汽車服務數量可望倍速成長到四千輛。

裕隆集團子公司裕融日前斥資九點五億元，取得Line Taxi服務提供商觔斗雲聯網科技公司百分之五十點七股權，昨也揭露新品牌名稱「LINE GO」，成為集團轉型的關鍵一步。裕隆表示，LINE GO上線首發的三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」範圍擴大和車種增加。

LINE TAXI上線第四年，租車已有三六○萬會員，平台配合的駕駛高達一點三萬名，叫車趟次更已超過三千萬。裕隆表示，LINE GO不僅是第一個透過LINE官方帳號整合多樣交通服務的移動品牌，致力打造「一站式多元移動服務平台」，未來將從乘客拓展到車主服務，定位為開放平台、增加結盟夥伴，為用戶提供值得信賴、便利生活、永續發展的交通移動方式。

LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示，很榮幸與裕隆攜手，以打造一站式開放平台為共同目標，在LINE上提供LINE GO的創新服務，以用戶需求為核心，實現多元豐富的智慧生活移動體驗，落實「Life on LINE」的企業願景。

裕隆集團金融水平事業總經理許國興也說，LINE GO將提供友善的開放平台、一站式的移動服務方案、全方位的出行服務體驗，更具體展現裕隆集團以MaaS移動服務為願景，致力於連結人、車、生活的服務理念正逐步落實，為消費者提供出行解決方案。

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