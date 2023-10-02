防預售屋爛尾樓 內政部三原則檢討信託擔保機制
外界關注預售屋爛尾樓問題，內政部長林右昌今（2）日表示，將朝三大原則討論，政府會優先保障預售屋購屋者權益，但也會在確保預售屋制度可行下，研議價金動支時間合理性。
林右昌表示，目前針對預售屋信託擔保機制精進作為，正朝三大原則來討論。
第一，政府應優先保障預售屋購屋者權益，明確規範所繳價金應使用於實際工程興建項目中，以避免工程未動工或興建初期，買方所繳價金因支付管銷費用而被用罄。
第二，為確保現行預售屋制度可運行，將研議價金動支時間合理性，例如在地下室開挖階段或地下室完成階段後才可開始動支預售價金，以維持預售制度精神，並合理運用預售價金。
第三，若建商無法依約完工，買方所繳價金的信託財產不得強制執行，建案土地或地上物遭法拍時，買方有優先受償權，以保全購屋者權益。
林右昌指出，這些研議方向都會再進一步邀集各方討論，凝聚共識。
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