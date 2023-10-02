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華新麗華10月不銹鋼盤價維持平盤 助接單競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

華新麗華（1605）2日下午開出10月新盤價，不銹鋼盤元平盤。

華新麗華表示，由於廢不銹鋼及相關合金鉻、鉬價格居高不下，加上新台幣匯率持續貶值、鋼廠成本上漲，加上市場氛圍仍舊偏弱。為維繫整體產業接單競爭力，2023年10月盤元各鋼種牌價維持平盤。

華新麗華 不銹鋼

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