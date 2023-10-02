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啟弘生技進駐日本千葉 與帝人集團攻日本病毒載體市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

啟弘（6939）近日於日本東京成立啟弘日本子公司，並與日本三井不動產株式會社簽約，正式進駐柏之葉智慧城市的生命科學商業園區。啟弘表示，病毒載體製造業務為公司近年全力推動的事業，於日本設置實驗室廠房，就近服務客戶，更可即時掌握日本市場需求，擴大日本市場占有率，替逐年成長的病毒載體製造業務，挹注新的市場成長動能。

啟弘表示，今年3月與帝人集團 Teijin、Mediridge 合作開發日本市場，為就近服務客戶，初期將在柏之葉設立產程實驗室及業務辦公室，提供研發使用的病毒載體，並建立與當地聚落的產學研單位的緊密聯繫，提供病毒載體產程開發服務，同時推動細胞與基因治療由研發到商業生產的一站式服務，以拓展於日本的製造與檢測事業。

柏之葉智慧城市位於東京近郊的千葉縣柏市，啟弘表示，選擇於柏之葉設立據點，可快速進入此關東新興再生醫療聚落，與聚集於此的學研單位、生技醫藥公司和新創公司展開合作，開發病毒載體製造業務。

包括帝人集團、日本組織工程株式會社（J-TEC）、日本國立癌症中心和三井不動產株式會社，正於柏之葉合作開發再生醫療平台。目標是為癌症等未解決的疾病創造創新療法，打造細胞與基因治療（CGT）從研發到商業生產的一站式服務。

啟弘除專注於病毒載體的研發和生產，亦提供細胞及基因藥品開發所需的檢測試驗，目標是提供一站式的解決方案。這將有助於日本細胞與基因治療開發公司和研究機構，從臨床前研究到臨床一、二期試驗的開發與製造，以支持新藥的開發和上市。

目前全球有超過2,000項細胞與基因治療正在進行臨床試驗，將驅動病毒載體市場的快速成長。啟弘的策略除了鞏固台灣病毒載體製造的市場以外，將著重於日本市場的開發，以突破台灣市場規模較小的限制，進而建立亞洲CDMO 的領導地位。

日本 製造業

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