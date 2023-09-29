裕隆三箭齊發 攻移動服務
汽車大廠裕隆成立七十周年，在執行長嚴陳莉蓮務實轉型的策略下，集團資源布局逐步發酵，今年裕隆營運三箭齊發，預期集團營運也將更上一層樓。
裕隆表示，集團營運三箭包含能源事業策略布局，推出納智捷n7，以及中華電動商用車、MG、裕日車X-TRAIL輕油電等新能源車與多品牌策略導入；第二箭是集團汽車金融水平策略布局，也整合旗下格上等企業成立裕隆集團移動服務事業群，同時裕融企業也入股LINE觔斗雲（LINE TAXI），將在十月推出全新創新移動服務平台。
至於第三箭，裕隆集團新店總部會在今年啟動全新集團識別，裕隆城正式開幕，串聯集團智慧移動生活服務打造宜居共好生活圈，也將有穩定的租金收益。
裕隆表示，在企業七十年的此刻，新店起家的裕隆汽車從傳統製造廠發展成涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體，一百多家公司的集團企業，嚴陳莉蓮讓外界看到，裕隆堅持造車理念與企業創新，持續提升汽車工業技術升級、轉型，從自主製造到自主研發，更進一步實踐自主品牌。
裕隆也說，今年集團將持續展現整合力道，包括串聯充電、保修、租賃、金融、保險等，轉型創新移動生活服務，持續朝向「全域移動、未來啟動」移動服務新世代邁進，為台灣汽車工業與移動生活做出貢獻。
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