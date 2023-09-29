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裕隆城開幕 嚴陳莉蓮：邁向新里程碑

聯合報／ 記者林海／台北報導
新店裕隆城昨天舉行開幕剪綵儀式，台元總經理陳伯鏞（左起）、誠品監察人吳清河、誠品董事長吳旻潔、裕隆執行長嚴陳莉蓮、威秀董事長王超立、裕隆總經理姚振祥一同剪綵。記者黃義書／攝影
新店裕隆城昨天舉行開幕剪綵儀式，台元總經理陳伯鏞（左起）、誠品監察人吳清河、誠品董事長吳旻潔、裕隆執行長嚴陳莉蓮、威秀董事長王超立、裕隆總經理姚振祥一同剪綵。記者黃義書／攝影

裕隆集團今年邁入七十周年，籌備多年的裕隆城昨天正式開幕，成為裕隆跨足商場的第一步。裕隆執行長嚴陳莉蓮表示，新店是裕隆開始造車夢想的發源地，這片土地已經由工廠發展為宜居生活圈，裕隆城是裕隆嶄新的里程碑，「裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心」。

裕隆汽車創辦人嚴慶齡一九五三年九月在新店大坪林創設工廠，開始了裕隆汽車發展的故事，也是台灣汽車工業發展七十年的軌跡。一九九五年裕隆汽車在營運考量下規畫廠辦合一，將生產線整合遷到苗栗三義工廠，原本新店廠區隨著都市發展，以及周邊公共道路及捷運線開闢，開始轉型人口聚居的都市中心。

裕隆表示，當時的執行長嚴凱泰為帶領集團走向國際和多角化經營、擘畫新店汽車城，二○○五年將新店廠區重新規畫為裕隆汽車生活城，將集團總部大樓與研發核心，以及集團汽車事業服務與集團重點事業設置在此，持續推動汽車研發、新能源車、創新移動服務生活事業布局。

在開幕儀式上，嚴陳莉蓮搭乘納智捷電動車n7進場，宣示電動車、商場兩個新事業同步向前邁進。她致詞提到，裕隆城的所在地是裕隆集團的「起家庴」，承載裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，對新店鄉親充滿感激。

營業面積達三點三萬坪的裕隆城，結合誠品生活與威秀影城，共同實現食衣住行育樂一日生活圈，也讓新店居民叫好。

裕隆表示，將原工廠位址整合規畫具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，並捐贈綠湖公園，為新店打造永續宜居城市，帶動產業聚落升級與轉型，未來會結合集團移動服務價值鏈資源，為消費者創造城市移動生活服務體驗，並朝向數位化、開放化與新能源化的目標轉型，以「全域移動、智慧啟動」為願景，創造人、車與生活的全新可能。

裕隆城 裕隆集團 電動車

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