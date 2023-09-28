YES！LIFE裕隆城開幕 嚴陳莉蓮起家厝辦喜事分享

裕隆70（2201）邁向全域移動打造新北永續宜居生活圈，YES!LIFE 裕隆城正式開幕，裕隆集團喜迎70，執行長嚴陳莉蓮日前在新店總部揭示集團嶄新企業識別，宣示集團邁向「全域移動，未來啟動」經營願景；今（28）日，「YES!LIFE 裕隆城」正式開幕。

嚴陳莉蓮表示，承襲嚴創辦人在新店工廠辦喜事宴請的傳統，邀請在地好朋友一起來到裕隆起家厝，熱鬧歡慶裕隆城的落成開幕，分享集團70周年的喜悅。

當天，新北市侯友宜市長也一同出席歡慶，嚴陳莉蓮執行長帶著一雙兒女出席，與誠品生活與威秀影城合作夥伴一起為裕隆城開幕剪綵，共同見證裕隆汽車從新店創設在地深耕70年，從製造台灣的國產汽車基地到成為新北市最大商場的裕隆城，集團帶動大新店的產業聚落升級與轉型，以新店為核心打造創新移動服務場域，成就永續宜居生活圈，展現集團70年繼往開來，持續開創台灣移動生活服務價值鏈的發展新局。

創辦人嚴慶齡先生1953年9月10日在新店大坪林創設裕隆汽車，正式開啟往後70年裕隆集團與在地共榮共好的序幕，每一台精心打造的裕隆汽車，都回應每一代台灣社會的需求和想望，第一輛國產吉普車、「青鳥」小轎車、速利、勝利等，在此地一一誕生，而新店作為集團的心臟，持續帶領裕隆繼續成長前進，為台灣汽車工業與移動生活做出貢獻。

嚴陳莉蓮執行長致詞時表示， 70年前，公公嚴創辦人在這片土地上創建裕隆汽車，自此開啟了台灣汽車工業的發展。這裡是裕隆集團的「起家庴」，是裕隆開始造車夢想的發源地，承載著裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，因此充滿感情，對新店鄉親充滿感激。裕隆城開幕，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑。裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。

經過70年，裕隆從傳統製造廠發展成涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體、100多家公司的集團企業。過去裕隆新店工廠位址，已經發展成具永續發展理念的宜居生活圈，包含裕隆集團總部大樓與研發核心、MaaS 汽車事業服務等重點事業體設立在此，還有裕隆捐贈認養七千多坪的綠湖公園。

而全新開幕的「裕隆城」高達3.3萬坪，為新北最大的營業商場，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城，以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌 TOK，以及 Carnival 嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT 等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。

回顧過往，自1953年創辦人嚴慶齡憑著造車熱情和使命，在新店大坪林設立工廠、創辦裕隆汽車，逐步揭開事業版圖，開啟並見證台灣汽車工業發展史。一路走來的精彩歷程，在裕隆70周年新店裕隆城開幕的時刻，由裕隆集團與嚴慶齡工業基金會、裕隆汽車共同策劃，在裕隆城5F機械大廳舉辦【裕隆70人車生活特展】，透過多元科技形式，呈現裕隆在地70年實現造車夢想，透過經典車款帶出美好生活故事。

同時，也帶入裕隆集團汽車核心延伸至「食衣住行育樂」 多元事業與智慧城市發展的未來想像。此外，配合裕隆70特展，台元全新餐飲品牌 TOK 特別以裕隆最具代表性的4款汽車推出期間限定的汽車特調，歡迎民眾來到裕隆城體驗，感受裕隆70邁向「全域移動、智慧啟動」，創新人、車與生活的經典裕隆味。 新北市侯友宜市長也一同出席歡慶。黃淑惠/攝影 嚴陳莉蓮執行長帶著一雙兒女出席參與裕隆城開幕剪綵，共同見證裕隆汽車從新店創設在地深耕70年。黃淑惠/攝影 執行長嚴陳莉蓮宣示集團邁向「全域移動，未來啟動」經營願景。黃淑惠/攝影 裕隆集團喜迎70，執行長嚴陳莉蓮今（28）日宣布，裕隆城開幕、電動休旅N 7現身現場。黃淑惠/攝影

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