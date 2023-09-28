新竹供給來了！今年都更、危老案創歷史最大量

根據住展雜誌統計，今年前八個月，新竹縣市都更、危老建案數量有13個，推案量達193億元，較去年全年成長146.9億元，增幅超過300％，建案數量及推案量雙雙超過2020年紀錄，創下歷史最大量。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，新竹核心地段開發趨近飽和、素地稀缺，以及近年房價漲勢明顯、購屋需求穩定等因素，讓建商相繼投入都更、危老重建，以取得精華區土地推案，統計顯示，新竹縣市近六年推出的都更、危老重建案中，五成以上位在竹市東區。

今年新竹縣市都更、危老推案量創新高，主因為竹市有3個指標都更案進場銷售，分別是東區「利晉曙光」，及北區「筑光」、「富宇-仰睦」，三案合計案量127億元，可售戶數超過400戶。

至於新竹老屋重建案數首次來到2位數，原因是危老案件大增。今年1至8月，新竹縣市各有5個危老案進場，合計推案量約66億元，單一案量超過10億元建案有竹縣竹北「鴻奕世紀享」、芎林「篤篤源」等。

若將都更、危老案分開來看，2018年至今年8月底，新竹縣市共計有13個都更重建案進場銷售，全數位於新竹市，東區10個、北區3個，之中案量最大建案是「利晉曙光」，總銷87億元。

危老案部分，近六年新竹縣市有19個危老建案公開，當中以竹市東區7個最多，其次是北區5個，近年房價水準大幅攀升的竹縣竹北，有4個危老案，與竹北相鄰的行政區如芎林、新埔、新豐，也在今年各自迎來區域首個危老推案。

成采錡表示，平均地權條例修正案上路後，新竹房市以自住客為主力買盤，今年以來，指標老屋重建案能憑藉基地周邊機能完善及中大坪數產品規劃，吸引自住、換屋族出手，銷況相對穩定，預期在核心地段素地稀缺下，新竹老屋重建將越來越盛行，加速老城區翻新，也讓精華區段的市場供需有機會趨於平衡。 近年新竹縣市都更、危老推案量統計。資料來源／住展雜誌 2023年前8月新竹縣市都更危老建案統計。資料來源／住展雜誌

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