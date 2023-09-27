台中港填方區新建海堤工程 新購東北亞最大型浮沈台船抵台
「台中港填方區新建海堤工程」上月6日動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，施工廠商宏華營造公司新購一艘東北亞最大型浮沈台船，目前已停靠高雄港，11月開始將在台中港執行巨型沈箱的製造工作。
「台中港填方區新建海堤工程」上月6日動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，提供離岸風電相關產業進駐，行政院長陳建仁主持典禮時，期許台中市政府跟交通部齊心齊力，讓台中港成為亞洲離岸風電的典範。
已經擁有超過80艘工作船團隊的宏華營造公司，日前再向韓國的現代集團採購一艘可載重高達2萬噸的浮沈台船，命名為宏升號。這艘東北亞最大的浮沈台船可載運30公尺乘30公尺乘25公尺，重達一萬3千公噸的巨型沉箱，將為台灣海事工程寫下新的里程碑。
宏華營造今年5月31日得標台灣港務公司台中港填方區新建海堤工程後，為加速完成攸關台灣離岸風電發展的重要工程，投入大量資源。
這座巨大的浮沈台船由賴比瑞亞籍大型半潛駁船於9月24日成功運抵高雄港錨地完成卸載，為確保安全，宏華營造派遣了4艘大型拖船，安全帶至高雄洲際港S17碼頭泊靠。宏升號將開始進行必要的整備工作，11月開始即將在台中港執行巨型沈箱的製造工作。
宏華營造總經理陳宗邦表示，又斥資購入船機設備是因為亟於加速趕工，以填海新創50公頃的土地供綠能業者使用，工程於2026年底完成後將大幅縮短綠能關鍵零組件的運輸距離，提高作業效率。這個工程計畫最後將擴大整合出65公頃的土地，成為浮式風機、氫能和綠能長期發展基地，為台中港的能源產業注入新的活力。
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