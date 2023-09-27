中鋼董座翁朝棟發員工信：今年面臨最大挑戰

中鋼董座翁朝棟秋節前給員工的一封信，揭示中鋼正腹背受敵。中鋼董事長翁朝棟昨（26）日特別寫給同仁一封信指出，中鋼當前內外銷同時面臨量、價雙重困境，腹背受敵，今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，全體必須戰戰兢兢應對。

翁朝棟說，2021年中鋼創下建廠以來獲利新高紀錄榮景，但2022年下半年起，潮水迅速退去，鋼市出現急凍景象，迄今情勢依然險峻，身在第一線的所有中鋼人，不容有絲毫鬆懈。

說到今年的挑戰，翁朝棟認為，主因美中對抗、全球升息、烏俄戰爭等，衍生出能源、通膨、供應鏈失序等問題接踵而來，各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求驟減，縱使調降售價也不易力挽狂瀾。

圖／經濟日報提供

除需求嚴重萎縮，煤鐵原物料成本大幅上漲，鐵礦價格已自今年低點上漲兩成、煤礦更大漲四成，擠壓鋼廠獲利，迫使中鋼第4季鋼價不得不以平高盤開出，以適度反映原料成本。

翁朝棟指出，中鋼人可能冀望第4季盤價以平高盤開出後，公司或能轉虧為盈，但目前客戶慘澹經營，下單數量仍在未定之數，「造成中鋼內外銷同時面臨量、價雙重困境、腹背受敵，今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，豈能不戰戰兢兢應對？」

中鋼近期力撐盤價，連三個月鋼品盤價上漲，激勵鋼市振作，但理想與現實差距愈來愈大，下游訂單只達目標六至八成，中鋼頻祭出專案補救，唯當前海外接單不如預期，只能向中鋼減量提貨。至於景氣何時能復甦？業界認為，「可能明年第1季再看看」。

中鋼當前棒線與熱軋接單情況落後。棒線單季目標30萬公噸，只進來20萬公噸左右；熱軋收單情況約八成上下。

面對用戶買不下手，針對螺絲、手工具、單軋廠、製管業將考慮方案，助下游銷售。

翁朝棟說，面對市況蕭條，中鋼與亞洲主要鋼廠同樣採取「降低成本」、「提高售價」及「拓銷高品級鋼」三大方向應變。

上半年精緻鋼品銷量約26萬公噸，銷量占比低於一成，毛利占比超過五成，驗證精緻鋼品的正確方向，卻也顯示一般品級鋼品毛利過低。

翁朝棟向中鋼人表示，「我們不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望」，國際經濟情勢發展瞬息萬變，只要積極落實降本增利、提升經營體質，公司營運隨時能反轉向上，朝力拚第4季及全年營運轉虧為盈的目標邁進，「咱同款做伙蹽溪過嶺，奮戰到底，逗陣做英雄」。

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