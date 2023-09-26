看好新莊副都心！路易莎咖啡買進132.29坪建物 用於未來展店
路易莎咖啡（2758）看好北市新莊區副都心未來進駐人口會愈來愈多，預先投資將斥資8870萬元買2樓及4個停車位，預計2年後才會完工交屋，將視展店計畫進行營運布局規劃。
路易莎今天公告，董事會通過購置預售不動產，地點位於新北市新莊區副都心，預計買進2樓及4個停車位，建物共有437.32平方公尺，折合132.29坪，加上4個停車位，總交易總金額為新台幣8870萬元。
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