貿易壁壘調查後一旦優惠被取消 產發署長：3傳產恐受衝擊

經濟部工業局今日升格產業發展署，並舉行揭牌儀式，首任署長由原局長連錦漳出任，除了談到未來4大工作重點外，也提到大陸若在對台貿易壁壘調查出爐後，如果取消ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）早收清單優惠，恐會衝擊工具機、鋼鐵以及紡織業。

首任產業發展署署長連錦漳在揭牌儀式致詞時提到，未來產發署的工作主要是協助傳統產業轉型、推動淨零轉型、加強支撐半導體並維持產業優勢以及聚焦5G、電動車並爭取關鍵供應鏈。

由於大陸對台灣的貿易壁壘調查，預計在10月12日出爐恐怕會取消ECFA的早收清單優惠，對傳統產業出口影響相當大，連錦漳表示，台灣一直以來都有針對大陸進行分散市場，對大陸的貿易依存度都持續在降低，目前也持續在討論以強化市場分散或者提升技術等方面去擬定應對措施

針對受影響產業，連錦漳透露，如果ECFA相關優惠取消，目前受衝擊最大的會是工具機業、鋼鐵業以及紡織業，不過目前很多產業都持續在進行國際化布局，多數廠商在單一市場的市占率不會超過30%，未來也會持續降低。

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