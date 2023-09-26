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台南晶英聯手世界麵包冠軍武子靖 推家鄉限定口味

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台灣之光同時也是世界之冠的烘焙職人武子靖，多次榮獲國際獎項肯定。照片／業者提供
台灣之光同時也是世界之冠的烘焙職人武子靖，多次榮獲國際獎項肯定。照片／業者提供

台南晶英酒店攜手法國路易樂斯福世界盃團體冠軍、超人氣麵包師傅武子靖，在一樓 ROBIN’S 牛排館鐵板燒自助沙拉吧檯上，將經典麥香融合創新風味，設計多款以健康導向為主的佐餐歐式麵包，並在飯店外賣中心販售匠心獨具、結合在地食材的「冬瓜黑糖酥菠蘿」與奶香濃醇「香草羅宋」，讓家鄉饕客輕鬆品嚐世界級的美好滋味。

台灣之光同時也是世界之冠的烘焙職人武子靖，多次榮獲國際獎項肯定，讓台灣烘焙實力被世界看見，其擅長將麵包甜點化，造型與口味往往成為引領業界的創意標竿，無論是注重酸度的歐式麵包或是復刻台式經典，都能將麵糰揉出難以抗拒的獨特美味。

此次在台南晶英推出「冬瓜黑糖酥菠蘿」，是將麵糰、奶油經攪拌後放置隔夜，再與頂級酵母在時間的催化下化為熟成香氣，之後拌入在地傳承百年的冬瓜糖粉與黑糖蜜，頂層撒滿巧克力碎經烘烤過後成為口感層次豐富的酥菠蘿。

另款「香草羅宋」則嚴選馬達加斯加香草豆莢和入麵糰，氣味香甜溫和、奶香味四溢，一口咬下即可感受外皮酥脆且內裡Q彈軟嫩，濃郁細膩的味道在舌尖驚艷噴發。

麵包 黑糖 晶英酒店

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