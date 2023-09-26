台南遠東香格里拉推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」

粉紅色是溫柔的代名詞，更是乳癌防治的精神象徵。為響應「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店即日起至10月31日，每日下午兩點至五點，於館內一樓大廳茶軒推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」，內含五款甜點、四款輕食鹹點及特調飲品一杯。

由屢獲國內外西點冠軍主廚許煜新，以代表女性溫柔的粉紅色，設計多款精緻法式甜點，將各式風味的食材巧妙融合，口感細膩、造型亮眼，滿足視覺與味蕾的雙重享受；並傳遞每位女性關心自身健康，定期自我檢測及乳房篩檢的重要。

特色甜點方面，包含有「草莓奇想起司」嚴選法國法芙娜草莓奇想巧克力及雪印北海道乳酪，製成綿密起司糕體，並用伯爵沙布列餅乾襯底，最後鋪上新鮮草莓丁，酸甜中帶有一絲茶香，猶如蘊含魅力的堅強女性。

「檸檬紅寶石巧克力塔」塔皮底層鋪以微酸檸檬餡，夾層選用全球第4種「紅寶石巧克力」特製的甘納許增添絲滑口感，頂層為由紅寶石香緹塑造而成的綻放花朵外型，象徵女孩獨有的活潑俏麗。

「香草莓果脆球」內餡填入以大溪地香草及法國頂級Weiss34%白巧克力所製的滑順慕斯、泰莓奶餡及泰梅果粒凍，外層包覆草莓杏仁沾醬，再以粉色羽毛綴飾，展現從容不迫的優雅。

「清酒水蜜桃甜點杯」創意手法將氣泡清酒製作成凍狀，以清甜蜜桃慕斯搭佐濃郁酒香，頂部使用新鮮水蜜桃塊點綴，獨特滋味呈現出堅毅中帶點爛漫的情懷。

「蔓越莓司康」採全手工細膩製程，融入風味酸甜且浸泡紅酒長達一個月的美國蔓越莓乾提升整體香氣，搭配香醇紅寶石巧克力抹醬或鹽之花奶油享用，每口都散發純粹的迷人韻味。

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