逛街嘗美食 台北車站K區地下街10月1日起試營運

台北市市場處轄管之台北車站K區地下街在今年4月重新公開招標，由東森得易購股份有限公司（東森公司）得標獲得經營權，該公司經過半年的策劃與裝修，將於10月1日正式進入試營運階段，以餐飲美食、潮流文化和生活百貨三大區塊，同時注入更多複合功能，為市民營造多元化、豐富的購物與消費體驗，以及文化交流和娛樂的空間，為市民帶來嶄新的生活便利與遠景。

為慶祝試營運，東森公司10月起將推出多項狂歡活動，消費者有機會參與抽獎活動，贏取星宇航空（2646）機票、臺鐵TR-PASS暢遊券等豐富獎品。此外，試營運期間，知名港點「點8號」不定期推出每日限量免費請吃價值156元的午餐。

此外，加入東森廣場K區地下街LINE@會員的市民更能獲得50 E幣購物金（現領現折）及椰子水330ml乙瓶等雙重好禮，為購物體驗增添更多樂趣。誠摯地邀請市民共襄盛舉，一同來體驗這個全新的購物與娛樂勝地，並期盼未來在K區地下街能為市民帶來更多多元化的購物與消費體驗，為台北市增添一個繁華的文化娛樂中心。

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