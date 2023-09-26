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政經私房話／曾善當21年里長 熱心捐物資
振宇五金董事長曾善除了經營事業有成外，更是公共事務的愛好者，除了在多個社會公益社團擔任要職，還當了台中惠中里多達五屆的里長，算上台中市、台中縣合併，里長生涯長達廿一年。
先前卡努颱風來襲，南投仁愛鄉成了重災區，當地長時間停電，造成日常生活不便，曾善送了大量卡式爐、手電筒。他表示，開公司到現在遇到多個天災，印象最深的是廿多年前的九二一，震災後也是不停的把帆布、石灰送進交通不便的災區。
為人熱情的曾善指出，當里長的消息比較靈通，還曾提供媒體不少第一手內幕，媒體關係十分好。而被問到當里長辛苦還是經營五金事業辛苦，他笑說，「有兒子和女兒在，當董事長不辛苦」。
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