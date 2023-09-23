中市經發局長訪德拜會上銀子公司營運長 關懷台商發展

台中市政府今（23）日表示，經發局長張峯源代表市府出席「2023年EMO漢諾威工具機展」後，隨即前往杜塞道夫及法蘭克福等地訪視上銀科技（2049）等台灣廠商及工廠，並拜訪駐德國台北代表處法蘭克福辦事處，關懷台商在當地發展情形。

此外，工具展展出期間，張峯源也代表市長盧秀燕，前往位於奧芬堡（Offenburg）的上銀科技德國子公司（HIWIN GmbH）拜會營運長Markus Hilbig，了解上銀歐洲研發中心運作情形。

上銀德國子公司營運長Hilbig說，設立歐洲研發中心主要目的為當地市場調查及接單生產，且銷售至歐盟國家也無相關稅率問題，由於當地市場成長相當迅速，未來也將持續於周邊土地擴廠投資，當地政府正積極協助處理周邊土地使用合法等事宜。

Hilbig指出，德國研發中心員工約有500人左右，且多為德國當地居民，為善盡企業社會責任，上銀每年與當地政府合作進行工廠員工「師徒制計畫」，進入工廠的學徒可以有3年實習時間，最終幾乎都有九成以上人數選擇留在上銀工作。

經發局說明，此次同時拜訪德國西部台灣商會會長陳克旻及相關企業代表。於杜塞道夫開設皮膚科診所的陳克旻提到，當地在化學及醫藥學領域具有優勢，許多名列前茅的生技公司皆設有辦公地點，另每年於杜塞道夫舉行的國際包裝機械展及醫療器材展等，皆有台中廠商參與，歡迎台中市政府隨時來訪。

駐德國台北代表處法蘭克福辦事處處長黃瑞坤及德國中部台灣商會副會長辛凱麗也提到，此次漢諾威工具機展台灣參展商共144家，台中即占有107家，經當地媒體報導，已有相當能見度；代表處同時邀請市府派代表參與當地10月舉辦的國慶酒會。

張峯源表示，此次行程安排地點主要為台灣廠商投資區域，投資產業以資訊電子及化工、汽機車零件及機械業等為主。

部分工廠面臨勞工不足問題，加上歐洲人工作習性與台灣人不同，非台灣勞力密集產業適合發展的地方，想到歐洲發展的中小企業，應謹慎評估，同時歡迎未來台商回台投資後，透過台中市單一窗口服務，加速投資落地。

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