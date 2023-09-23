全國最大農機展今開幕！智能電動農機超夯 力拚3天交易11億

全台最大農業盛事雲林國際農業機械暨資材展今天開幕，來自國內外428家廠商、近千個攤位參展，受到缺工、極端氣候影響，今年智能、電動農機及溫網室設施的占比超過3成，現場農民趨之若鶩，縣長張麗善說，展期3天交易金額希望刷新去年6億元紀錄，目標要達到11億元。

雲林國際農業機械暨資材展邁入第17年，今年吸引國內外428家廠商參展，縣府農業處長魏勝德說，展出內容包含新型專業農業機械資材、智慧監控溫網室、建設機械等設備，今年新加入「動靜態展示區」呈現新式農機各項機能。

雲林縣長張麗善表示，雲林身為農業大縣，希望能夠將傳統的農業結合現在的智慧科技朝向永續農業、低碳負碳的農業發展，雲林縣有很多青年農民返鄉，縣內農民的平均年齡是61.74歲，低於全國農民的平均年齡64.4歲，如何讓青年農民更省時省力耕作，獲得穩定收益已是重要課題。

農糧署為讓農民以機械替代人力，推動省工農機的補助計畫，從2022年到2025年，每年投入23億元的農機補助，農糧署主任秘書陳啓榮表示，今年的農業機械補助到10月10日期間都可申請，農民剛好可趁這一次農機展申請農機補助。

陳啓榮表示，配合淨零排放政策，今年也推動電動農機的補助，一般農機補助三分之一，電動農機提高到二分之一，汰舊換新還可加碼，目前申請狀況踴躍，3台補助農機就有一台是電動農機。

台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國表示，每年農機展都順應全球農業未來趨勢展示新型農機設備，因應缺工日益嚴重、氣候變遷加劇，及全球淨零減碳的目標，今年展出廠商透過電動農機及智慧化設備來改善農業生產過程，讓不少農民眼睛為之一亮，現場智慧及電動農機展出比例將近4成。

台灣農業設施協會理事長艾群表示，這次展覽設立智慧監控溫網室展示區，將展示新型智能環控系統及降溫風扇等溫室設備，會場也有溫室業者搭建溫室供參觀其構造。

台灣建設機械協會理事長方利順表示，農業生產過程需要建設機械設備，如推土機、挖土機等，因此農業機械和建設機械在許多農事作業是相輔相成，今年在戶外草皮展場上展出，範圍更大也提供更多機械設備展出。

雲林國際農業機械暨資材展展出地點在虎尾高鐵特定區，現場另有虎尾毛巾節同時開幕展出，有國產毛巾展售以及好農市集，提供各種毛巾產品和農特產品展售。

雲林國際農業機械暨資材展今天開幕，受到缺工、極端氣候影響，今年智能、電動農機及溫網室設施的占比超過3成，現場農民對新型農機都很感興趣。記者陳雅玲／攝影 雲林國際農業機械暨資材展今天開幕，受到缺工、極端氣候影響，今年智能、電動農機及溫網室設施的占比超過3成。記者陳雅玲／攝影 雲林國際農業機械暨資材展今天開幕，受到缺工、極端氣候影響，今年智能、電動農機及溫網室設施的占比超過3成，現場農民對新型農機都很感興趣。記者陳雅玲／攝影

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