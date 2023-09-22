台中魚市場大翻轉 漁人町日本星光市集試營運

台中魚市場大翻轉！「漁人町日本星光市集」預定9月29日中秋節盛大開幕，業者並自即日起至24日舉辦試營運活動，每天晚上6點至12點，邀請民眾一起搶先體驗台中最新型態的日式夜場市集，以及台灣美食國度的豐富滋味。

而「漁人町日本星光市集」9月29日正式開幕營運後，每週四、五、六、日的下午3點到凌晨2點，為常態營業時間。

台中魚市場指出，作為中台灣最大海鮮魚貨交易平台，台中魚市場強調環保、健康和衛生，並引領全台市集潮流，有全台首創太陽能型市集，占地700坪大型廣場，以及擁有3,000格停車空間，方便民眾停車需求。

近來台中魚市場華麗變身，設計118個日式木造攤位以及日系祭典造景，作為青年品牌基地，共串聯70家在地業者，推出「漁人町日本星光市集」，以深夜小吃、美食為概念，21日晚間試營運，竟湧入破千人次朝聖，讓魚市場大為振奮。

台中魚市場表示，「漁人町日本星光市集」將帶民眾重溫日本歡騰祭典的場景，融合了台日文化，匯聚深夜小吃和市集2.0，重新詮釋深夜小吃的定義，也體驗全新的夜晚娛樂。

日本星光市集即日起試營運，現場不僅有50餘間優秀品牌參與，更有許多好康活動與贈禮等民眾來共襄盛舉，一睹前所未見的日式市集樣貌，讓民眾可以盡情品味、娛樂、享受食光。

另外，台中魚市場還聯合策劃出日本星光市集「魚人百匯」盛大活動檔期，主力推廣食農教育、推廣食魚，匯集了台灣深夜小吃、限定小市、精選小農、胖卡餐車聚落，與台日飲食育文化樂等豐富元素，打造台中最具特色的豐富多采祭典節慶活動。

這裡不僅好吃、好玩，還超級好拍。日式超大型裝置藝術、吉祥物丸將、日本燈籠造景，每個角度都仿佛置身於日本，感受新奇和驚喜。邀請親朋好友一起前來，體驗台灣美食國度的豐富滋味，一同創造在漁人町日本星光市集下美好的歡聚回憶。

漁人町是屬於來自台灣各地頭家的全新舞台，每位攤主都懷抱著夢想和初心，提供給消費者豪華版「在地米其林小吃等級」體驗。

台中魚市場表示，漁人町致力提升攤商的品質和品牌意識，完整商場模式經營，打造令顧客安心的衛生品管環境。除了重新活絡台中魚市場這個場域，還希望讓每一位訪客都能感受到前所未有的精緻體驗，並且深愛這個地方。 台中魚市場設計118個日式木造攤位以及日系祭典造景，作為青年品牌基地。業者提供 「漁人町日本星光市集」試營運，竟湧入破千人次朝聖，讓魚市場大為振奮。業者提供 台中魚市場大翻轉！「漁人町日本星光市集」預定9月29日中秋節盛大開幕。業者提供

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