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中秋連假計畫出國旅遊看過來 越捷航空推1,850元促銷機票

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中秋節將至，越捷航空即日起至9 月 29 日推出為期一周的中秋機票促銷活動，台灣旅客可以優惠價格暢遊亞洲各地。越捷航空提供
中秋節將至，越捷航空即日起至9 月 29 日推出為期一周的中秋機票促銷活動，台灣旅客可以優惠價格暢遊亞洲各地。越捷航空提供

中秋節將至，越捷航空即日起至 9 月 29 日推出為期一周的中秋機票促銷活動，台灣旅客可以優惠價格暢遊亞洲各地。

即日起至9 月 29 日，搭乘越捷航空從台灣飛往越南單程只需要新台幣1,850元起（含稅和服務費），飛往其他國家目的地，最低美金0元起（不含稅及其他額外費用）。

飛行時間為2023年10月9日至2024年10月31日（不含國定假日和旅遊旺季），民眾可在 www.vietjetair.com 和越捷航空App上購票。即刻下訂，就能超優惠價格遊歷越南、澳洲、印度、南韓、日本、香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等各地迷人風景。趕快把握機會。

即日起至9月29日，搭乘越捷航空從台灣飛往越南單程只需要新台幣1,850元起（含稅和服務費），飛往其他國家目的地，最低美金0元起（不含稅及其他額外費用）。越捷航空提供
即日起至9月29日，搭乘越捷航空從台灣飛往越南單程只需要新台幣1,850元起（含稅和服務費），飛往其他國家目的地，最低美金0元起（不含稅及其他額外費用）。越捷航空提供

越捷 中秋節 越南

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