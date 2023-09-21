貿協首攜業者「波羅的海生命科學論壇及展覽」大放異彩

外貿協會陪伴國內業者搶攻東協市場商機，首度於今(112)年9月20日至21日，在立陶宛首都維爾紐斯「波羅的海生命科學論壇及展覽(LSB 2023)」設置台灣館，帶領12家生技醫療領域及公協會一起迎接新市場商機。

外貿協會受外交部委辦，首度在立陶宛首都維爾紐斯「波羅的海生命科學論壇及展覽」本次展覽為歐洲東北部波羅的海最具盛名的生技國際論壇及展覽，我國首次參展即以規模最大國家館亮相，吸引觀展買家目光。

台灣館於9月20日上午由我駐立國代表處大使黃鈞耀主持開幕，國科會副主委陳儀莊、立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、立國創新署(Innovaiton Agency)署長Romualda Stragiene、立國生技協會(LithuaniaBio)會長Tomas Andrejauskas、駐立陶宛臺灣代表處經濟組組長廖浩志、貿協華沙台貿中心主任吳春見等貴賓出席。

透過駐立國代表處經濟組安排，貿協於展前帶領業者拜會立國最具代表性的生技公協會—立國生技協會及主辦單位立國創新署，並參訪第二大城考納斯生技園區(Sankata Valley)及維爾紐斯大學醫院(Vilnius University Hospital Santaros Klinikos)等。

藉由雙邊交流，讓國內的業者更深入地了解了立國的生命科學和生技生態系統的發展情況，並了解相關的融資措施和商機，有助於我國業者拓展波海市場，促進雙方合作關係。

外貿協會駐台灣貿易中心主任吳春見表示，台灣擁有具有國際競爭力的資訊技術和精密機械產業，加上醫療生技與資通訊科技兩大產業領域集結了台灣最頂尖的人才，近年來又加上豐富臨床經驗與人工智慧、雲計算技術相融合，催生了眾多新創企業，未來在智慧醫療、遠距健康管理系統（Singular Wings），高隱私AI護理系統（HPB Hi-Tech），數位病理學軟體（JelloX）等方面潛力無窮。

「波羅的海生命科學論壇及展覽」本年吸引33國82家生技企業及39名學術單位參展，超過785名與會，包括羅氏、Thermo Fisher Scientific、Mediq、Polpharma Biologics、Northway biotech、Biomapas、維爾紐斯大學醫院、立國生技協會等參與此盛會。

生命科學為立國近年成長最快速之產業之一，預期2030年產值將占該國GDP5%。我國與立國在生技醫療領域具有互補性，立國專注於研發，而台灣在醫療器材方面具有強大的實力。據我國海關統計，2022年我國自立陶宛進口診斷實驗用之試劑為最大宗；而我國對立國的出口項目中，醫療器材僅次於電機相關產品，雙邊生技產業貿易達862萬美元。

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