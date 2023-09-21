總統大選黑天鵝擾亂 大師董座：北市豪宅賣壓有感增加

今年房市受到選舉、打炒房等衝擊，量能降溫，又以高總價住宅受衝擊最大。大師房屋董事長陳建慶今（21）日表示，今年至明年上半年豪宅市場都不會太好，一方面是受到選舉的黑天鵝影響，一方面受限豪宅緊箍咒等影響，未來豪宅市場的賣壓只會愈來愈大。

外界認為，平均地權條例中私法人購屋採許可制，對豪宅市場的衝擊最大。不過，陳慶隆表示，以台北市7到8月的統計來看，13件申請中核准11件，等於有申請就會過，因此認為影響不大，反倒現在豪宅市場最大的隱憂是總統大選，加上現況還有豪宅限貸令，都讓市場不太好，現在北市是舊的豪宅賣不掉，新的又冒出來，賣壓有感增加，未來市場得要去化一陣子。

在房價方面，陳建慶表示，近10年北市豪宅是修正的，主要是沒有量，價格也難以向上，不過雖然市場低迷，但觀察建商實力仍夠，可以撐住，且部分屋主口袋也深，加上利率2％還是在相對低檔，預期要看到大幅修正的機會不大。

陳建慶表示，觀察現在市場，已經沒有建商要推大坪數，一方面是因為台北市土地稀缺，另外就是豪宅限貸令的關係，讓建商在總價帶上，都壓縮在7,000萬元以下，反正如果高端客有需求，可以買2戶打通，所以未來大坪數的產品也會愈來愈少。

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