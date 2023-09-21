賴正鎰回故鄉打造新地標 鄉林首度跨越濁水溪購地推案

鄉林建設（5531）宣布，斥資4.2億元購入雲林縣斗六市商業最繁榮的核心蛋黃區約1,650坪土地，這是鄉林首度南下跨越濁水溪推案，總銷約28億元，預計明年第1季推案，將打造成為雲林新地標。

鄉林集團董事長賴正鎰說，拜高鐵、國道三號及中科等重大建設所賜，雲中彰投的科技生活圈成型並將帶入大量就業人口，他決定將涵碧建築與生活美學帶回故鄉，蓋一處最美的全齡社區，以具體行動來實踐對故鄉的愛。

鄉林建設指出，斗六是雲林縣治所在地，更是精華城市，縣政府近年來促進斗六整體發展，打通內環與外環道路，改善交通運輸系統，積極推動斗六火車站周邊地區都市更新，並爭取斗六的鐵路高架化建設，以永續經營都市發展的觀念，希望能加速展現城市新風貌，重塑更美好的居住環境。

鄉林斗六案基地在最繁華的「鎮東地區」，屬成熟商圈，生活機能完善，位於斗六高中與斗六國中之間，搶進斗六市內環的文教生活核心區域，不僅緊鄰斗六綜合運動場，徒步走到斗六火車站也只要12分鐘；從斗六火車站鬧區開車，行經斗六高鐵聯絡專用道前往雲林高鐵站也只要25分鐘，就可抵達。

鄉林將打造全齡化的社區住宅，地下3層與地上15層，有兩房及三房房型，總共200多戶，社區將導入豪宅等級的公設會館與涵碧樓 DNA 服務精神，打造雲林第一個飯店式管理的高端社區，提供住戶全新生活體驗及建築新美學。

這次新案的社區主體建築，臨路面退縮15米做為開放空間，社區一樓保留超過千坪的戶外綠地，以及鏡面水池、無邊際泳池等公共設施，不僅展現濃厚的在地人與土地的深情，也要給住戶最美的景觀，最棒的休閒生活品質˙。

賴正鎰說，他是斗六國中畢業，他哥哥是斗六高中畢業，與斗六這塊寶地很有緣份，許姓地主是在地種植老欉文旦柚達45年的老農，文旦柚種植每天都要寫日記、觀察日照、溫度和濕度，以最嚴謹的態度，種出全台最好吃的文旦柚，數量不多的最高等級文旦，每箱最高價可賣到5,000元，還連續3年被評鑑為特等獎，當地人稱他為「文旦博士」。

當賴正鎰得知地主因年邁而有意出售土地，加上斗六市區已長達10年以上沒有釋出土地，更沒有新案推出，所以他相信這是一個機緣，讓他萌生回鄉推案想法。

賴正鎰希望能回到故鄉蓋一個最棒的大樓社區，讓當地人也能入住享受涵碧建築美學的美宅社區，這塊土地談了一年多才談妥。他也透露，將來社區蓋好後，也會將老欉文旦柚樹回植社區，讓住戶吃到甜美多汁的文旦柚。

鄉林建設指出，雲林過去是農業大縣，但近年工業及科技快速發展，Google 在台灣興建第3座亞太資料中心，地點就選在雲林科技工業園區，也是繼上銀科技、正新橡膠、建大，允強、卜蜂、明碁材等大廠進駐雲林科技工業園區之後的最大投資案。

另外，中科虎尾園區標準廠房也在今年3月正式完工，半導體封測大廠矽品精密承租中科虎尾園區4.5公頃土地，計畫興建新廠，為雲林的科技產業發展助攻，加速朝向多元產業發展。

鄉林建設副總方偉民表示，中部科技走廊房市外溢現象明顯，中彰投大生活圈崛起，雲林中科虎尾科技園區生技醫藥產業與半導體聚落漸成型，帶入上萬個工作機會，可望逐步帶進人口紅利，也讓很多外地遊子，雲林青年能有機會返鄉就業與置產。

斗六座落雲林核心，近年交通建設大幅縮短南北都會間距離，國道一、三號串聯台78線東西快速道路與台61線西濱快速道路。此外，斗六聯絡道直通雲林高鐵站，南來北往交通方便，而雲林縣長張麗善也積極向交通部爭取斗六市區鐵路立體化計畫案，區域發展可期。

山璞、富旺等中部建商也到斗六購地插旗，除了在地、返鄉置產客群外，不少因工作跨區置產的自住剛性需求客人，房市潛力大。

鄉林建設從雲林出發，在台中扎根，並橫跨兩岸，朝著國際化企業為目標，也是日月潭涵碧樓的業主，以國際建築大師合作，完善的酒店及住宅規劃設計，重視施工細節與品質，提供售後服務，歷經40多年的淬鍊，成為高端住宅的指標品牌。

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