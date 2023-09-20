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達麗建設總座換人 由寶信營造總座李堯芳接任

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
達麗建設指出，今年下半年房市雖有總統大選、兩岸關係變數等干擾，不過仍將按照既定計畫推案。房市示意圖／聯合報系資料照
達麗建設指出，今年下半年房市雖有總統大選、兩岸關係變數等干擾，不過仍將按照既定計畫推案。房市示意圖／聯合報系資料照

按照證交所規定，若上市公司董事長與總經理為同一人，獨董人數不得少於四人，且應有半數董事未兼任員工或經理人；達麗建設（6177）今（20）日表示，按規定，公司將新增一席獨立董事，且董事會同步決議原董座謝志長不再兼任總經理一職，由寶信營造總經理李堯芳接任。

而寶信營造總座一職則由董事長張永富兼任。

達麗建設八月營收達2.46億元、年增1.3倍；累計今年前八月營收達53.96億元、年減23.6%；達麗建設表示，八月營運在「覆鼎金段」建案完工交屋下，推升單月營收成長。

達麗建設指出，今年下半年房市雖有總統大選、兩岸關係變數等干擾，不過仍將按照既定計畫推案，包括今年底推出總銷90億元「台中新高鐵案」，2024年確定新推案有三筆，包括台北市北投「新洲美段」約57億元、台南「高鐵二期」約77億元、台中「何安段」約37億元，合計約171億元。

營收 高鐵

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