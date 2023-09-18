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泰宗獲Ronkyla容脂注射劑大中華專屬授權 攻減脂商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰宗（4169）今（18）日宣布，與容華新穎藥物公司簽署合作協議，將取得其全資持股頂尖生技顧問公司所開發的Ronkyla容脂注射劑大中華區專屬授權合約，將共同進軍中國大陸市場，搶攻人民幣逾12億元的的減脂塑形商機。

根據合約，泰宗取得Ronkyla容脂注射劑中國大陸、香港、澳門在內的大中華區獨家合作開發與銷售權利，未來將負責進行中國大陸市場的臨床試驗、藥品註冊程序，以及上市後的獨家商業推廣。容華公司負責產品相關資料的提供與生產製造，並享有簽約金、里程碑權利金與銷售分潤。

這是繼泰宗於去年取得Ronkyla容脂注射劑的台灣區總代理後，雙方再次攜手合作。泰宗董事長徐煥清表示，Ronkyla容脂注射劑是非常獨特且具有市場發展潛力的產品，透過本次合作，有助多元化泰宗的產品線，為雙方拓展海外市場增添營運成長新動能。

容華公司董事長、也是頂尖生技董事長高敏雄表示，Ronkyla是台灣第一個本土自主研發與製造的減脂產品，並獲衛福部食藥署（TFDA）核准上市，目前是國內唯二合法用於消除雙下巴的溶脂產品。泰宗原本就是子公司頂尖在台灣的合作夥伴，在此基礎上深化彼此夥伴關係，看上的是中國大陸龐大人口紅利下快速成長的減脂塑形市場。

泰宗表示，中國大陸經濟的快速成長，居民生活水平顯著提升，促使膳食結構與生活方式改變，肥胖率也快速上升。根據市場研究機構Frost & Sullivan資料指出，中國大陸肥胖人口從2016年的1.8億人增加至2021年為2.3億人，預估至2025年達到2.7億人。隨著肥胖引發經濟負擔與個人健康問題受到普遍關注，近年醫美市場掀起一股減脂塑形風潮，其中，非侵入式項目，如冷凍溶脂、溶脂針、減肥藥物等，因不需動刀且恢復期短，大受市場歡迎。

泰宗表示，目前全球僅有一款Kybella溶脂針（台灣銷售名稱為Belkyra）獲美國FDA核准上市，Ronkyla也取得台灣TFDA的核准上市，但在中國大陸迄今尚未有獲得國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市的溶脂針產品，這給予Ronkyla絕佳的發展機會，泰宗將結盟當地有力的合作夥伴，加速搶占市場先機。

中國大陸的溶脂針產品市場正處於起步階段，近年市場規模約維持在人民幣1.3億，由於Kybella的中國大陸市場專利將於2025年到期，吸引多家中國大陸業者積極布局，Frost & Sullivan認為，未來1-2年陸續會有產品獲准上市，擴大整體市場規模，而在減脂需求方興未艾下，預測2026年中國大陸溶脂針市場規模將達人民幣12.19億元，年複合成長率高達108%。

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