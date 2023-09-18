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中鋼人過中秋節！43元綠豆椪 好吃又省荷包

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼人過中秋節，43元綠豆椪好吃又省荷包，減肥的都吃好幾個。記者林政鋒攝影
中鋼人過中秋節，43元綠豆椪好吃又省荷包，減肥的都吃好幾個。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）人過中秋，特製的綠豆椪、蛋黃酥、山藥酥等月餅問世再度引起搶購，預期短短數周的銷售期可以賣出至少60萬個月餅，以最受歡迎的綠豆椪為例，每個僅43元，便宜又好吃，「減肥的都忍不住一次吃好幾個」。

中鋼行政副總黃一中說，中鋼福利委員會配合中秋佳節應景，幾乎每年都會於秋節前夕製作各式月餅，例如綠豆椪、蛋黃酥、山藥酥等，由於物美價廉，屬員工福利商品，僅對內販售供同仁購買，每種口味每人限購2盒，以達到照顧員工美意。

黃一中指出，集團參與福委會成員約1.4萬人，依往年經驗對中鋼月餅的反應頗為熱烈，由於每種口味限購2盒，對許多人來說不夠，多會請額度沒購足的同仁代購；加上公司也會安排送月餅給貴賓、客戶、協力廠等，單是一檔中秋節，月餅銷量可上達60萬個以上。

中鋼員眷表示，中鋼的月餅真的很好吃，而且又便宜，現在外面的綠豆椪每個百元以上經常可見，但中鋼綠豆椪每個只要43元，一盒10個才430元，重點是真的好吃，「我在減肥中還忍不住吃了好幾個」。

中鋼福利社麵包坊指出，每年中鋼月餅販售期間，除了現有麵包坊師傅及福利社自有聘僱人力外，會另依需要再遴聘廚工共同協助，讓月餅製作及銷售作業順利執行，以滿足購餅需求的員工能順利採買，加上製作月餅期間對於食安及衛生的嚴格要求及把關，絕對吃得安心。

中鋼人過中秋節，43元綠豆椪好吃又省荷包，減肥的都吃好幾個。記者林政鋒攝影
中鋼人過中秋節，43元綠豆椪好吃又省荷包，減肥的都吃好幾個。記者林政鋒攝影

月餅 中鋼 綠豆

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