正隆紙圖10年有成 跨齡共融學習場域升級落成

正隆（1904）紙圖書館計畫10年有成，結合台灣設計研究院、台灣無印良品的MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，選定正隆總公司所在區域的新北市立新埔國民中學，以3R（Redefine重新定義、Redesign重新設計、Reinvent重新創造）概念翻轉教學場域，將補校教室升級為100%再生紙材打造、滿足跨世代共學的跨齡學習空間，於今（18）日揭牌。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，永續紙材圖書館計畫自2014年推出以來，由於輕巧、安全和環保等特性，相較於冰冷的書櫃、桌椅，紙材更有溫度，廣受大家喜愛；細數全台由南到北共26座紙圖書館，每座紙圖皆依照學校的空間與用途量身打造。因此，每一座紙圖的落成，都是對團隊全新的學習和挑戰。

適逢永續紙材圖書館計畫邁向10週年，正隆也積極思考如何轉型、更加地貼近社會需求。因此，今年3月參與由經濟部工業局、台灣設計研究院共同推動的設計驅動跨域整合創新「城市產業創新（新北市）計畫」，突破過往以學齡兒童為主要使用對象，以跨齡共融主軸，攜手空間打造專家-台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，重新設計新北市立新埔國民中學補校教室，打造更符合現代社會、多功能需求的跨齡學習空間，讓最高齡達86歲的補校學生們，終於可以不需要再「將就沿用」國中教室，第一次擁有屬於自己的學習空間，不管是桌椅的設計或是收納等等，都是符合樂齡需求的設計。

正隆自2014年起結合造紙核心職能，使用100%回收紙，於全台偏鄉小學打造永續紙材圖書館。近年來更是不斷突破框架、積極求新，包含首創幼兒園紙圖書館、於金門創立首座離島紙圖書館、與高雄市立圖書館共同推出「微紙圖行動書車」，以及攜手統一超商好鄰居文教基金會建置深山和MINI紙圖書館。10年來，已累計打造26座永續紙材圖書館，為地球減少超過15萬公斤的碳排放量。