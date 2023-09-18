紐西蘭鮮乳即將零關稅進口 鮮乳土洋大戰開打

2025年台灣將開放紐西蘭鮮乳以零關稅進口，各界都認為，將對國內鮮乳市場產生衝擊，但味全執行長張教華認為，影響難免有，但本土鮮乳不管是在品牌、品質風味、新鮮等方面，優勢都不是進口鮮乳可比擬的，因此預估影響只有5~10%左右。

雖然目前在零售通路與業務通路都已經有進口鮮乳，但市占率低於5%，只是後年紐西蘭進口鮮乳每公斤14元的關稅降至零，預期在價格優勢下，可能會侵蝕本土鮮乳市場，其中又以業務通路可能受到的衝擊最大。

目前台灣三大鮮乳品牌味全林鳳營、統一瑞穗、光泉，零售與業務的營收占比大約都在三比七，若低價進口鮮乳大舉來台，國內鮮乳市場恐萎縮，進而影響到台灣酪農產業。

但張教華分析，以零售端來說，消費者購買鮮乳最在意的幾個因素，包含新鮮，品質與風味、品牌、價格等因素，其中，紐西蘭鮮乳要經過長時間運送，以鋁箔包包裝的商品來說，新鮮度就已經比不上本土，而風味與品質，經過研究，顯然也是本土鮮乳占了絕對優勢，即便價格來說紐西蘭鮮乳也許價格較低，但消費者會不會願意因為價格而捨棄其他因素，這是一大問號。

「進口鮮乳只有在好市多賣的比較好，其他超市、量販通路曾經上架過，但消費者反應真的平平。」張教華直言，如果低價策略能成功，現在市場上就不會存在林鳳營、瑞穗、光泉這種強勢品牌，消費者買鮮奶，不是只看價格的。

而在業務用方面，張教華則說，主要是餐飲、飲料與咖啡店，這市場是味全、統一與光泉三分天下，雖然大家認為，鮮奶配上茶、咖啡、果汁等口味較重的主角後，品質與風味的因素會降低，但實際上，經常喝的民眾還是能夠品出區別，更何況，進口鮮乳的品質若不好，咖啡要「拉花」根本拉不起來。

但張教華坦言，進口鮮乳在業務用通路的應用會比較多，但成長速度不會太快，5~10%的影響是難免，只是台灣的市場本來就小，因此影響也不會太大。

而進口鮮乳對於台灣酪農產業可能形成衝擊，張教華也說，過去政府推過百分之百鮮乳標章，接下來就看政府對酪農的輔導會不會加強，而以廠商來說，就是盡量照顧本土酪農。事實上，現在已經有廠商進口冰磚奶在業務通路上使用，但張教華強調，味全絕對不會這麼做，這也是味全的信念。