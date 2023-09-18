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承業醫國防部標案將進帳 月營收將暴增上看8億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

承業醫（4164）去年取得國防部5.2億元的標案，代理的高單價 Elekta 核磁共振直線加速器放射治療系統已進入驗收的最後階段，公司表示，此標案將採一次性入帳，公司爭取盡快完成驗收，認列時間點落在9月或10月皆有機會，將推升單月營收表現。法人估，承業醫單月營收在國防部大單挹注下，有機會挑戰8億元水準，將來到歷史新高。

承業醫營運涵蓋直接銷售、醫管服務，直接銷售涵蓋醫療設備銷售以及富康活力藥局。公司表示，今年是疫後恢復的第一年，醫院各項需求回到常軌，加上下半年本就是傳統旺季，看好下半年營運將好過上半年，且營收成長幅度亦可望優於上半年表現，包括放射、腫瘤、眼科的需求都持續復甦。

承業醫近年積極推廣精準醫療，引進質子治療系統、MRI 直線加速器等設備，去年並獲國防部的核磁導航型極速放射治療系統5.2億元採購大單，目前該案已進入最後階段，並可望一次性在近月入帳，將使下半年營收起飛。另外，承業醫的彰化基督教醫院質子治療設備採購合約預計明年下半年裝機，裝機時程估為一年，因此最快2025年可認列5,000萬美金的收入。

此外，承業醫位於竹科銅鑼園區的輻射照射新廠可望在明年第1季開始接單，公司表示，相關的機器設備可望在年底完成測試，除了提供醫材滅菌需求外，也具備輻射改質效果，可望應用在航太、低軌衛星、汽車、半導體等多個產業。該設備容量為6 萬立方米，非滅菌應用報價將更高，有助未來中長期獲利表現。

在藥局通路方面，旗下的富康藥局目前家數來到30餘家，主要據點皆在北北基，以加盟為主，公司也計畫將拓展空白區，擴大中南部與東部布局，預估每年以5-10間展店規劃前進。

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