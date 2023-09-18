新藥銷售 智擎胰癌藥稱冠

生策會公布國內十大新藥的全球銷售表現，第一名是智擎生技開發的胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE），去年已貢獻全球市場業績101.1億元。

業界認為，台灣單一新藥在國際上一年賣逾百億元，顯示台廠新藥開發實力已獲市場認可。台灣後續將有更多重磅大藥站上國際，台灣生醫的競爭力即將被看見。

排名第二的是寶齡富錦的腎臟病新藥拿百磷（Nephoxil），去年全球銷售額也有70.2億元；第三名是藥華藥罕病新藥百斯瑞明（Besremi），去年全球銷售額22.7億元。

生策會除了公布十大新藥的全球銷售表現之外，也列舉部份新藥公司近三年累計獲得的銷售權利金，第一名是智擎16.4億元，其次是太景生技獲得12.75億元，第三名的寶齡富錦則獲得10.4億元。

生策會表示，台灣生技公司的新藥陸續在各國上市取證後，目前正面臨到「市場認可」與全球藥品競爭的考驗。

這項新藥能不能賣、能不能打進該國市場？經過長期觀察，可發現即便新藥開發業者找到海外授權合作夥伴，進入各國市場仍需要一定的時間推廣跟耐心來逐步實踐。

生策會指出，截至今年7月，台灣自主開發主開發且取得國際藥證上市的新藥共有十項，分別是寶齡的拿百磷、智擎的安能得(ONIVYDE )、中裕新藥的Trogarzo 、太景生技的太捷信 ( Taigexyn )、藥華藥的百斯瑞明、順天醫藥的納疼解 （Naldebain ）、合一生技的速必一(Fespixon/Bonvadis)、逸達的康紓維(Camcevi )、泰福生技的Nypozi、及漢達生技的Tascenso ODT。

生策會表示，從首張張藥證核准、到實際產品鋪貨上市以及後續需要的產品行銷推廣，這些新藥初估推廣時間需要四至六年，才有可能取得一定銷售量的規模，這當中還不含藥證核准延遲、找尋夥伴合作授權花費的時間與成本。

例如智擎的安能得從取得首張藥證到年銷售額50億元的規模，授權合作夥伴就花了五年時間、在六個主要市場與區域成功銷售；寶齡拿百磷歷經六年時間在美國市場推廣，才達成穩定的銷售規模；其他未達銷售規模的新藥，大多仍在市場擴展與剛取得藥證階段，但未來的成長與突破依舊讓人期待。

生策會說明，台灣新藥公司過去在全球市場通路運籌經驗較缺乏，多數業者國際布局採區域授權的模式，讓有通路、有經驗的國際銷售合作夥伴負責國際行銷推廣。

經過多年的摸索，可發現業者在取證策略上也愈發靈活，如合合一生技技開發的新藥，就率先以醫材Bonvadis搶先美國上市；藥華藥也首開先例自己設置海外子公司負責營運銷售。