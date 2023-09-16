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總統、國安高層及資本市場 齊關注經緯航太發展

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
經緯航太董事長羅正方。 報系資料照／記者季相儒攝影
經緯航太董事長羅正方。 報系資料照／記者季相儒攝影

「2023亞太國防與航太產業」本月14至16日於南港展覽館盛大舉行，經緯航太科技公司展出多款新款無人機，展現研發產製與國際工業鏈結實力。深得產官學研注目，總統蔡英文率總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正，經濟部次長林全能、外貿協會董事長黃志芳巡查展場，特別駐足經緯航太公司展區，關切無人機產業發展。

資本市場方面，暨14日台銀金控董事長沈榮津親自到場、詳細詢問無人機產業指標廠商經緯航太自研產品，以及軍方定安之後。15日，第一金證券董事長陳致全、華南永昌證券董事長黃進明、彰銀創投董事長張喬翔，也以行動展現資本市場對經緯航太的支持，到場祝賀經緯航太與土耳其、法國、日本等廠商簽屬新合作備忘錄。這兩日，國科會主委吳正忠、海洋委員會主委管碧玲、國防研究院執行長陳明棋，以及多位國防部、警政署、消防署、軍備局、海巡署官員到場了解各機型性能，以掌握產業發展動態。

經緯航太董事長羅正方表示，經過近年來的努力，經緯航太公司技研能力獲得土耳其、法國、日本廠商肯定成為合作夥伴，聯合研發適合台灣環境的軍商通用無人機機型，以及無人機被動偵測防禦系統。羅正方強調，去掉中國供應鏈，是所有自由同盟國家的共識與時代的潮流，經緯公司以整合元件的無人機製造及服務供應商，爭取這項國際合作，拓展東亞市場，未來前景可期。

經緯航太預計今年10月送件申請登錄興櫃，也計畫擴充產能。羅正方表示，已在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心預定2公頃土地，預計明年先建好1公頃廠房，並預留1公頃土地，作為未來產能擴充空間。

國防部 無人機 蔡英文 資本市場 國安會

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