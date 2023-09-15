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觀光署掛牌 首任署長周永暉：將優先展開三項工作

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通觀光局今（15）日正式升格為觀光署，首任觀光署長周永暉上任。記者楊文琪/攝影
交通觀光局今（15）日正式升格為觀光署，首任觀光署長周永暉上任。記者楊文琪/攝影

交通部觀光局今（15）日正式升格改制為觀光署，首任觀光署長周永暉表示，觀光署成立後的施政作為，必須要更貼近產業界，對於旅遊業界的需求要更虛心了解，因此，將優先展開三項工作。對於明年要達來台旅客1,200萬的目標，他表示會和同仁一起努力。

他說，第一件事就是要促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，會在最短的時間內籌組「顧問團」定期諮詢廣納各界建言（初步有王文傑、潘思亮及林玥秀等學者專家），並以高峰會方式集結產業共識，共同推進台灣觀光發展。同時，會擴大「三部二會」合作，強化文化部、農業部、教育部（尤其體育及修學旅遊）和客委會及原民會，讓旅遊體驗有更豐富的內涵與符合時代脈動（如生態旅遊及部落旅遊等）。

第二件是改變與擴大「產學合作」的新模式，來解決人力需求問題與培訓觀光人才，主要鼓勵基層建教生、中高齡二次就業人力的投入職場，以及推廣類似高餐大與晶華飯店培訓模式等，並因應高齡化社會，掌握不同年齡層旅遊需求與跨國合作，來強化服務需求的「質與量」。

第三是深耕國際旅客市場。加速恢復台日韓「北三角」及台越菲「南三角」來台旅客數，並對郵輪重鎮的釜山與消費商機大的雙印（印尼及印度）作為重點，加速開發及先設此三站旅遊服務中心，再繼續成立駐外辦事處。另外， 積極整備兩岸旅遊，我們樂見兩岸觀光旅遊，以交流和溝通來促成觀光往來。

周永暉表示，他的目標是要在2025年讓台灣的觀光在世界發光發亮，「讓世界看見台灣」的國際行銷主軸，他用觀光署LOGO來說明台灣擁有的三個意境：親山、親海、親環島，也就是要大力宣傳看山看海遊台灣三大主軸。他認為，台灣有一美麗的宜花東．東海岸旅遊（紫色）、二西海岸的島嶼旅遊與城鄉風貌（橘色）、三有環島（外環台灣海岸－紫橘線）內環意象的鐵公路路網，用鐵道、步道、鐵馬道來搭火車騎自行車，可以多元呈現台灣特色。

至於交通部長王國材要求明年來台觀光客要達到1,200萬的目標，周永暉說，台灣要進入千萬觀光客俱樂部是很重要的，他會和國際組討論，例行的行銷宣傳繼續走，也將針對飛行時間八小時、三小時不同的市場加大行銷宣傳力度，努力來達標。

觀光 周永暉 環島

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