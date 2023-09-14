康和證集食行善守護偏鄉弱勢家庭 捐贈1,000組食物箱

為守護偏鄉弱勢家庭，康和證券集食行善，攜手1919食物銀行認捐救助食物箱活動，康和證券董事長鄭大宇代表捐贈1,000組共30萬元的1919食物箱，由中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺代表受贈。後續隨即將食物箱送到1919食物銀行全台七個集散點，再透過全台灣800多個服務中心上千名志工，由志工親送至受助戶，將物資親送到這些辛苦的家庭，讓他們食食來相助，餐餐有飯吃，救助偏鄉弱勢家庭。

鄭大宇表示，康和證券集團已連續五年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，這次與1919食物銀行合作，也是有感於在單車公益勸募過程中看到很多急難家庭的苦，有些家庭連最基本的主食與日常生活用品採買都有困難，仍需靠大家救助。而由基督教救助協會成立的「1919食物銀行」，可連結全台861個1919服務中心，成為一個物資供需與媒合的平台，作為各類物資的募集與發放，救助弱勢經濟家庭。

康和證券遵循聯合國永續發展目標(SDGs)，參與消除貧窮、終止飢餓、減少不平等對待，號召同仁參與做公益守護偏鄉弱勢家庭，將ESG深化成為公司的

DNA，讓全體同仁都能跟隨公司腳步，對社會發揮正向的影響力。這次捐贈1919食物箱，內容物包括新竹炊粉、醬油、沙拉油、速食調理包、土豆麵筋、嚕肉飯罐頭、紫米珍饌等，截至今年7月止，總計已透過861個1919服務中心，1919食物銀行已服務66,166戶次的弱勢家庭，發出290,313包食物箱，發放物資種類超過 11,782種，其中超過八成為社會大眾、企業所捐贈物資。

鄭大宇也非常倡議認同近年來全球重視的課題--「惜食」，不僅可以節能減碳友善環境，更可減少食物的浪費。聯合國環境總署於2022年提出報告，每