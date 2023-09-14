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友霖過動症新藥進軍泰國 結盟 B.L. HUA 擴大東南亞市場

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
友霖生技董事長蔡正弘。 聯合報系資料照。
友霖生技董事長蔡正弘。 聯合報系資料照。

友華集團（4120）旗下友霖生技（4166）今天宣布與泰國 B.L. HUA 簽訂合作協議，將在泰國上市自行研發的過動症新藥 Methydur。這是友華集團的產品首次進入泰國市場。市場調查指出，泰國注意力不足過動症（ADHD）的盛行率約為4.2%到8.1%，治療市場成長潛力看好 。

友霖生技總經理黃春桐指出，B.L. HUA 是一家具有百年歷史的醫藥公司，長期經營精神神經藥物領域，與歐洲知名藥廠合作，並在中南半島許多國家有完整的銷售網絡。友霖的發展策略是將自行開發生產的產品，積極推廣到海外，因此透過雙方合作在泰國註冊、銷售推廣友霖的過動症新藥，是友華深化東南亞市場布局的關鍵。

Methydur 是友霖與美國 DURECT Corporation 共同研發的 ADHD 新藥，2018年在臺灣獲得上市許可。黃春桐說，Methydur 是友霖生技運用其專利技術──「多層次藥物控制釋放技術」所開發出的新劑型新藥，可以結合短效與長效藥物的優點，藥效起始時間快，達到血液中藥物最高濃度的時間短，藥物會分不同的時間緩慢釋放，可降低兒童在學校給藥的困擾與療效不足的問題，降低服藥的不便，更有效的讓病患達成治療的目標，提升生活品質。Methydur在進軍泰國之前已先授權外銷至韓國。

B.L. HUA 表示，B.L. HUA 長期深耕精神神經領域用藥，獨家代理世界多國藥品，這次與友華簽署合作協定，引進注意力不足過動症新藥，不僅能進一步豐富產品線，提升市場競爭力，更能造福泰國的 ADHD 患者。」根據市場調查，泰國的 ADHD 藥品市場在2022年達1200萬美元，到2030年預期可以增至1600萬美元。

友華集團在東南亞主要國家如新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼等都有行銷團隊，銷售旗下代理產品，也推廣自行研發的新藥。這次與 B.L.HUA 合作，插旗泰國，將能擴大並深化東南亞市場布局。

泰國 友華 過動症 生技

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