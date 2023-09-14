散裝船運價 連日大漲

大陸房市政策鬆綁，鐵礦砂等原物料需求急升，冬天運煤需求也開始出籠，各類大宗物資搶艙問題浮上檯面，又遇上巴拿馬運河塞船情況惡化，三大關鍵推升散裝船運價連六日大漲。

其中，指標船型海岬型船舶運價指數（BCI）昨（13）日又大漲86點，收1,416點，漲幅達6.47%，近一周運價大漲逾三成，加計昨日漲幅已近四成。散裝運價綜合指數（BDI）昨日在BCI推升下大漲55點，收1,290點、漲幅達4.45%。

國內指標航商裕民、中航看好大陸在財政與金融政策推出下，將支撐房地產市場走揚，散裝船跟著受惠，預期今年運價恐易漲難跌。

大陸近期對房市政策鬆綁，激勵需求進場。業界指出，由於房地產營建對鐵礦砂需求大，占整體需求四成以上，催動近一周海岬型的日租金漲幅達33.4%回到1.1萬美元，推升BDI連六紅。

圖／經濟日報提供

法人分析，散裝船造船量不如貨櫃輪，又有近百艘散裝船在巴拿馬運河排隊等過運河；加上進入穀物等搶運期，船舶更為吃緊。

國內散裝船商認為，第4季原本就是穀物、煤等需求旺季，煤炭估計還是以大陸、歐洲需求居多；糧食則看大陸市場需求變化，下半年南美、北美接連有穀物出口需求，研調機構給出海運遠期契約運價也呈現第3季日租金向上、第4季達高檔的預期。

此外又遇上巴拿馬運河乾旱，推升巴拿馬及輕便型日租金先走強，大型船舶海岬型也在各種船舶缺船排擠效應，成為近一周漲幅最大船型。巴拿馬運河管理局12日表示，預期巴拿馬運河極度乾旱狀況持續到明年，須繼續限制通過運河船隻數量。

巴拿馬運河旱情導致從上海到美東航線貨櫃輪運費大漲，最近等待通過巴拿馬運河船隻數量一度達到163艘，12日有116艘在排隊等候。未預約船隻目前平均等待時間是五天，最長可達兩周。巴拿馬運河管理局7月起已限制通行量，降低每日運能到約32艘船，低於先前的36艘。從巴拿馬運河繞道選項有限，也會使航行時間增加約一個月，唯一可行替代航道為行經麥哲倫海峽，但距離長得多，假設以10節速度航行，繞道麥哲倫海峽會比巴拿馬運河多約33天。