強攻能源市場 大同向歐洲能源交易所取經

大同集團旗下大同智能公司，今天偕同歐洲能源交易所（European Energy Exchange, EEX）、德銀遠東投信、台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會，以及國內大型金融集團，分享全球淨零碳排發展，共同探討台灣特殊的碳費與自願性碳交易的碳訂價制度，及如何以適當配套來幫助企業淨零轉型。

大同董事長王光祥表示，大同集團在全球應對氣候變化的關鍵時刻，鑑於目前全球碳市場最成功的典範是歐洲碳排放交易體系，加上今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），大同集團為能向台灣企業提供更好的歐洲碳市場相關議題的服務，在論壇期間與歐陸最著名的能源與碳交易平台---歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄（MOU）。

雙方今後將在下列幾個方向合作：1、資訊共用：特別是共同分享在歐洲與台灣交易所交易的環境與能源類產品方面。2、企業服務：支持與協助台灣企業參與歐洲能源交易所。3、共同活動：組織與舉辦不同形式的活動，如論壇、研討會等。4、協同推廣：在台灣與歐洲共同推廣碳市場發展。

大同總經理沈柏延表示，大同集團很高興能夠與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，共同為台灣與歐洲碳市場發展提供企業端的連結，為應對全球氣候變化扮演關鍵角色。

歐洲能源交易所亞太區總裁Ray Ang Zai Rui 表示，作為全球減碳的忠實倡導者，EEX非常高興與大同這家志趣相投的公司合作，且期待未來更密切往來。