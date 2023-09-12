台睿罕病新藥二期臨床年底完成 明年中解盲拚國際授權

台睿生技（6580）董事長林羣今（12）日表示，台睿開發的口服抗癌新藥CVM-1118 （Foslinanib） ，針對神經內分泌腫瘤的二期臨床已經收案超過一半，今年底可提前完成，明年年中臨床數據出爐後，有機會明年底之前完成國際授權，台睿生技也規劃2025年送件申請上市櫃。

台睿生技並指出，為加速推動新藥產品線開發及充實營運資金，董事會決議辦理現金增資，以每股25元發行普通股2萬張，預計募集資金5億元。

林羣表示，台睿生技目前擁有六項涵蓋早、中、長期開發階段的研發中新藥，且已有一項藥品「西寧特」硒注射針劑已成功取得藥證在台灣上市。他強調，公司最大的優勢就是團隊新藥開發經驗豐富，對研發技術及新藥法規非常熟悉，有能力快速推動藥物獲得藥證核准，尤其面對新藥開發的風險，應變能力快速，可以迅速找到補強點，精準規劃開發策略。

林羣表示，台睿的CVM-1118是全世界第一個可抑制類管道（Vasculogenic mimicry）形成的抗癌藥物，目前共有兩項適應症正在進行二期臨床試驗，一是治療神經內分泌腫瘤，另一是治療晚期肝癌。他說明，神經內分泌腫瘤為罕見疾病，美國一年潛在病患約10萬人，由於目前尚無有效治療藥物，台睿將申請孤兒藥資格，爭取完成臨床二期就上市，至於全球市場則估計到2030年可達60億美元；肝癌更是全球致死率第三大的癌症，預估2027年市場達70億美元。

台睿生技的另一項新劑型口服抗癌藥物TRX-920在今年也獲得FDA及TFDA的核准，即將於第4季在台灣正式啟動一期臨床試驗，希望能快速找出最高安全劑量（MTD），再接續針對直腸癌、胰臟癌或肝癌規劃TRX-920的二期臨床試驗。

台睿生技表示，這次的募資計畫，主要因應各項藥物的開發，其中包含一項口服腸炎症新適應症藥物的臨床前開發，在完成階段性試驗後，將針對中國及全球地區新藥產品授權，台睿除了已是登錄興櫃公司外，也規劃於2025年申請上市櫃。