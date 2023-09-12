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三因素逼供應鏈轉移 貿協董座黃志芳：台企在北墨已形成產業聚落

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
國貿局、貿協在12日舉辦「重組供應鏈、佈局新未來」論壇暨市調發表會，黃志芳提到目前台灣企業已經在北墨西哥形成產業聚落。圖／記者柳名耕攝
國貿局、貿協在12日舉辦「重組供應鏈、佈局新未來」論壇暨市調發表會，黃志芳提到目前台灣企業已經在北墨西哥形成產業聚落。圖／記者柳名耕攝

為因應世界供應鏈轉移趨勢，經濟部國貿局、外貿協會今日舉行「重組供應鏈、布局新未來」論壇暨市調發表會，貿協董事長黃志芳在演講中提到，過去蘋果零件有約70%都在大陸製造，現在零件則在超過10個國家製造，顯示產業的大航海時代來臨。

今日論壇暨市調發表會有超過200個企業參與，宏碁資訊、中華工程、台塑石化、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、台灣經濟研究院、台灣大學等單位。

供應鏈轉移的發生，主要是有3大因素，包括美中貿易摩擦、新冠疫情、俄烏戰爭，企業在分散風險的考量下，供應鏈由長鏈變短鏈；貿協在2021年就已提出八大區域製造中心；包括北美、拉美、歐洲、南亞、東南亞、中國、中東和非洲的概念。如今面對全新的形式，全球由中國單一的世界工廠轉變為各區域製造工廠，區域製造化成為新的趨勢。

根據外貿協會2023年最新的市調研究發現，新區域製造中心有四大熱區成形且各具自身獨特性，分別是戰略性區域製造中心的美南墨北市場、市場性的東協市場、策略性的印度市場、地緣性的中東歐市場。四大區域市場所蘊含的新商機，除了電動車、車用電子、AI伺服器、半導體等科技業之外，供應鏈向各區域移轉的趨勢，也將帶動周邊產業的商機，如航太產業、智慧醫療、智慧能源等。

黃志芳指出，近日電動車大廠特斯拉預計在墨西哥設廠，那台灣廠商勢必也會跟著過去投資、布局，目前在墨西哥北部已經形成台灣電子業的聚落，大約有300多家企業，預計特斯拉的超級工廠完工，台灣在當地的供應鏈會愈來愈完整。

東南亞 外貿協會 電動車

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