AirAsia 及 airasia Superapp 榮獲2023世界旅遊大獎

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今 (8)日宣布，在今年的世界旅遊大獎(WTA) 亞洲和大洋洲地區繼續取得連勝紀錄，榮獲以下兩項殊榮：連續第八年奪得「亞洲領先低成本航空公司奬」和連續第七年奪得「亞洲領先的低成本航空公司機艙服務員獎」。

AirAsia在該類別的十多家航空公司中脫穎而出，獲得了地區內業內人士、消費者和旅遊專業人士的最高票數。這是繼AirAsia最近連續14年榮獲 Skytrax 評選的「全球最佳低成本航空公司」之後的又一認可。

AirAsia航空集團有限公司集團首席執行官Bo Lingam表示，我們要感謝近8億乘客和我們最了不起的全明星員工們的功勞。我們目標在年底前讓200架飛機重新投入服務，但我們仍將一如既往地秉承當初的堅定奉獻精神。我們致力於通過在地面和空中提供更好的客戶體驗來答謝每位旅客的信任。一起期待接下來的奇妙旅程。

AirAsia集團機艙服務員主管Suhaila Hassan補充，我們很自豪連續七年獲得享有盛譽的「亞洲領先低成本航空公司機艙服務員獎」。這是對我們傑出機組人員的衷心敬意，他們不斷超越自己，以確保旅客擁有愉快的旅程。這種認可不僅僅是一種表揚。它證明了推動我們前進和不斷提昇的熱情和承諾。憑藉這一榮譽，我們更有動力繼續突破界限，為每一位尊貴的客人提供難忘的旅程。

除了這一勝利之外，其一站式旅行平台airasia Superapp還榮獲了備受矚目的「亞洲領先在線旅行社（OTA）」獎項。在首次提名中的勝利表彰了其作為完整的點到點旅行應用程式的創新性，為旅行者提供了卓越的預訂體驗。airasia Superapp的產品和服務涵蓋範圍廣泛，從提供全球700多家航空公司和全球900,000 家酒店的航班的OTA平台，到亞航乘車服務和亞航商店的免稅購物體驗等，airasia Superapp 已成為5,100萬遊客用戶尋求價值、便利和實惠產品的旅遊平台。

airasia Superapp 首席商務官Tan Mai Yin 表示，我們很高興獲得「亞洲領先在線旅行社」這一美譽。與其他知名OTA 相比，贏得該獎項鞏固了我們通過技術改變旅行並為旅行者提供優質服務的承諾。一個一站式平台，徹底改變他們從規劃到體驗的旅程。再次感謝那些為我們投票的用戶以及他們對airasia Superapp的持續支持，我們仍然堅定不移地履行提高旅遊業標準的使命，並期待始終如一地為我們的客戶提供無與倫比的服務和體驗。

世界旅遊大獎創於1993年，被譽為最負盛名、最全面且最受歡迎的獎項計劃之一，旨在表彰旅行、旅遊業和酒店業關鍵領域的卓越表現。