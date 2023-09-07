台泥獲天下永續公民獎大型企業組第二名 製造業最佳

台泥（1101）今（7）日宣布，2023天下永續公民獎，台泥榮獲大型企業組第二名，環境構面名列製造業第一，創下歷年最佳。台泥總經理程耀輝表示，今年共可發200MW綠電，在全世界建置1.4GWh的儲能、3,000個充電點。另外台泥在銀行的授信額度，25％將轉化為永續或綠色授信，進一步促進永續金融的發展。

台泥同時以國際多元共融指標DEI為主軸，融入企業團以人為本精神，再加上台泥重視員工之多元性，尊重及接納個體差異，並推出女性、銀髮及外籍同仁行動方案，近十年全體女性員工占比提升185%，此次也同時獲頒首屆天下人才永續獎大型企業組製造業第五名。

評審團表示，台泥今年整體名次從去年的第三推進到第二名，主要是低碳材料生產，資源循環與儲能，並在低碳轉型路上，兼顧地方創生，為經濟發展與環境永續並存共好的絕佳演繹。

今年天下永續公民獎7日頒獎典禮，由程耀輝代表企業團出席受獎，程耀輝致詞時特別引用聯合國秘書長所談「我們這一代的人類，可能是人類最後一代可以防止人類滅絕的一代」，他表示因此董事長張安平在台泥內部不斷的強調：我們的工作就是為生命服務。

台泥企業團關注全世界兩大議題：淨零氣候行動與自然生物多樣性，在淨零目標上，採「減碳增綠」策略，投入氣候科技項目，開發全新低碳產品與新能源整合服務，致力減碳外更期許成為助人減碳的企業，協助九大產業循環資源材再利用；提供營建業更低碳的基礎建材，建置光儲合一系統最有效用電與穩定電網；滿足出口導向中小企業綠能需求，邁向RE100。在自然議題上，台泥加入TNFD試行小組，並於八月發布自然與生物多樣性報告，實踐產業與自然和諧共好的願景與使命。

程耀輝表示，台泥已經承諾在2050年朝向混凝土碳中和，「雖然我們是排碳大戶，但我們也是減碳大戶」，台泥的減碳增綠方法是，60%靠水泥製程優化以及使用替代燃料替代原料的減碳，台泥在土耳其、葡萄牙跟非洲減碳超過50%，30%則投入創造綠色能源，今年大概可以發200MW綠電，然後全世界建置1.4GWh的儲能、3000個充電點。另外我們也希望台泥在銀行的授信額度，25％轉化為永續或綠色授信，進一步促進永續金融的發展。

今年台泥在環境永續構面拿下超過9的高分(總分10)，整體成績名列製造業第一。台泥依照SBT與GCCA國際與產業標準設定減碳目標，並深知產業與自然密切相關，同時啟動減碳與自然保育工作，自2007年設置植物保種中心，十餘年來陸續啟動礦區森林、土壤與海洋保育計畫，於8月發布首本自然與生物多樣性報告-TNFD試行計畫，並透過COP15生物多樣性框架GBF與自然為本解方NbS，重新梳理與調整自然與生物多樣性方向。

在社會共融參與面向，台泥自2022年發起EARTH HELPER永續倡議行動，推動離尖峰充電愛地球與永續減碳行動，規劃出整年綠色生活日曆，邀請電動車主與永續夥伴，透過群組激勵，達成減碳目標，另外，以當地社區小學為起點，首推模擬碳幣交易，為減碳教育扎根，藉由減碳生活親子存摺，引導孩童與家長養成日常減碳習慣，共同投入和平村垃圾減量、資源回收、節能等落實永續生活。

台泥企業團持續尋找人類文明與大自然間的平衡，積極打造以人為本的企業文化，協助各產業共同走在淨零的道路上，達到低碳、資源循環的永續發展目標。