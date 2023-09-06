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青年嘆高房價買房難 台中這區買氣最夯 逆勢翻倍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今年前七個月交易棟數年減13.2％，其中有5個行政區逆勢漲，又以梧棲區年增95.3%最多。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市今年前七個月交易棟數年減13.2％，其中有5個行政區逆勢漲，又以梧棲區年增95.3%最多。圖／鄉林不動產研究室提供

政府打炒房，房價卻越來越高，很多年輕人大嘆買不起，台中今年前七個月交易棟數年減13.2％，但有五個行政區逆勢漲，又以梧棲區年增95.3%，交易量翻倍漲。鄉林不動產研究室分析，台中工料雙漲墊高房價，因總價考量，過去被視為邊陲蛋白區吸引年輕購屋族搶進，相同的總價可多買10坪，買氣強強滾。

鄉林不動產研究室分析，海線的梧棲、龍井區，以及東區、南區及神岡區等5個行政區，受惠交通建設、百貨經濟、科技走廊的助攻，加上房價基期低，交易量較去年同期增加逾20%。因房市回歸供需基本面，同樣1500萬元預算，從今年第2季交易看來，可買到比台中市交易平均市區多出近10坪，等於多了一套主臥及衛浴。

鄉林集團董事長賴正鎰說，受到升息、政府強力打房暨「平均地權條例」修正案上路影響，加上建材與工人成本雙漲，土地也亂喊價，所以開發商成本增加，連同政府實施房地合一稅2.0，所以推升高房價，開發商推案都須步步為營。

根據台中不動產開發公會統計，台中市今年上半年推案個數為116案，與去年上半年156案相比減少了25.6%，在工料雙漲墊高房價，房市呈現「價穩量縮」。

內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第二季台中市住宅買賣平均移轉面積為29.17坪，但梧棲、清水的平均移轉面積均逾39坪；神岡更達40.48坪，足足多了10坪以上，若與現在動輒28至32坪的小三房比較，住起來的空間舒適許多。

中部科學園區人口紅利外溢效應，有助於周邊房市發展。圖／中科管理局提供。圖／中科管理局提供
中部科學園區人口紅利外溢效應，有助於周邊房市發展。圖／中科管理局提供。圖／中科管理局提供

房價 鄉林 梧棲

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