好幸福！北市中小學營養午餐吃有機米 台糖年供30公噸

台糖有機米今年再度獲選為台北市中小學營養午餐食材供應業者之一，開學後學童就可品嚐到營養滿分的台糖有機米。台糖今（6）日表示，北市中小學營養午餐食材由台北農產運銷公司公開評選業者統籌供應，上一學年度台糖已獲選為有機米供應商，新的學年度台糖再度成為營養午餐有機米供應業者之一，預計年供應量約30公噸。

台糖指出，從2000年起台糖就嚴選中南部縣市及好山好水的花東地區，基地區塊務必完整、隔離條件絕對優良的農場作為有機栽培主場，並利用製糖過程產生的蔗渣做成有機堆肥，培育富含有機質的健康土壤來種植有機水稻，全程皆不使用化學肥料、農藥及除草劑，且在經過第三方驗證單位抽檢410項農藥殘留檢驗合格後方能採收，以保障食品安全。

此外，台糖更設置取得MOA有機驗證、ISO 22000及HACCP等專業認證的專用碾米廠，嚴加控管烘乾、冷藏、碾製及包裝等流程，以確保消費者能吃到百分之百零汙染的台糖有機米。

台糖強調，台糖有機米每批稻穀皆送驗證單位檢驗，並通過農藥殘留檢驗合格，嚴格把關下年產量只約400公噸，民眾想跟著北市中小學生一起吃好米，可至台糖蜜鄰超市、台糖健康易購網或全聯福利中心選購。